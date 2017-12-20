Пермь: новости дня
18:00 | 10.01.2020
В адрес пермских УК и ТСЖ направлены уведомления о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега
Сотрудники департамента ЖКХ, районных администрации и административно-технической инспекции регулярно проводят рейды, проверяют качество уборки снега во дворах и проездах, наледи на кровлях зданий, козырьках подъездов. В адрес УК, ТСЖ и ТСН направлены письма о необходимости усилить меры по уборке придомовых территорий. В связи со снегопадами и перепадами температуры воздуха управляющие организации должны особенно тщательно следить за состоянием кровель и входных групп домов, очищать их от наледи и снега, размещать на стенах зданий знаки, предупреждающие о риске возможного схода снега, своевременно очищать дворовые территории от снега, подсыпать тротуары и пешеходные дорожки. В прошлом году сотрудники административно-технической инспекции выписали нерадивым УК, ТСЖ и хозсубъектам 1,5 млн рублей штрафов.
Жителям необходимо соблюдать осторожность вблизи зданий с возможным сходом снега и падением снежно-ледовых образований с крыш. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому в этих местах фасадов домов нужно быть наиболее осмотрительными. Не стоит подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару наверху слышен подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и смотреть, что там происходит. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Следует обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в эти зоны.
При обнаружении сосулек на крыше своего дома необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны оперативно отреагировать на сообщение собственников.
Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо обращаться в организацию, обслуживающую многоквартирный жилой дом (УК, ТСЖ, ТСН), а если реакции не последовало – в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (телефоны: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) или в отделы ЖКХ администраций районов.
© «Вечерние ведомости»
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