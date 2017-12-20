В парламент Пермского края внесен законопроект о запрете нового вида никотиносодержащих смесей

17:43 | 10.01.2020

В Законодательное собрание внесен законопроект о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей.



Представленный законопроект предполагает запрет на продажу этих смесей несовершеннолетним, в дополнение к запрету на продаже электронных сигарет и жидкостей для них. В настоящее время федеральным законодательством установлен запрет на продажу несовершеннолетним табачной продукции. Согласно «Техническому регламенту на табачную продукцию» снюс - это некурительный бездымный табак с никотином. Он запрещен в России с 2015 года и за его продажу предусмотрен административный штраф.



В последние годы распространение получил новый вид никотиносодержащей продукции – бестабачные сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и его производные в больших концентрациях. Так как такие смеси не содержат в своем составе табака, они не относятся к табачной продукции. Соответственно, их продажа несовершеннолетним фактически не запрещена федеральным законом.



Представленный законопроект предполагает запрет на продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним, в дополнение к запрету на продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Нарушителей закона, продающих смеси, предлагается штрафовать. Суммы планируемых штрафов составят от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от тридцати до пятидесяти тысяч для должностных лиц и от пятидесяти до восьмидесяти тысяч для юридических лиц.



Документ внесен по итогам многочисленных обращений жителей Пермского края по фактам продажи аналогов снюса школьникам во дворах учебных заведений под видом «жевательного табака». Предполагается, что депутаты рассмотрят законопроект на январском пленарном заседании.



Данные смеси в силу своей доступности и дешевизны стали популярны в подростковой среде. Позже на рынке начали появляться аналоги снюса в виде карамели, леденцов и жевательных конфет. Концентрация никотина в таких «конфетах» в среднем составляет 40-70 миллиграммов, в то время как в обычной сигарете - до 1,5 миллиграмма. Следствием употребления этих смесей являются заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта. При этом увеличивается риск сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний.



Сергей Клепцин:



- Этим законопроектом мы вслед за федеральным законодательством ограничиваем продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. До появления так называемых бестабачных сосательных и жевательных смесей – аналогов снюса – у нас не было формальных признаков для ограничений в данной сфере. Все эти приспособления - снюсы, электронные сигареты и жидкости, безусловно, приносят огромный вред здоровью, особенно детскому. И здесь очень важен административный контроль за реализацией такой продукции.



Дарья Эйсфельд:



- В прошлом году депутатами был принят закон, ограничивающий продажу вейпов детям. Ситуация так стремительно развивается в сфере производства и продажи иных наркотических и вредных для здоровья человека веществ, что нам приходится быстро реагировать, чтобы предупредить распространение вредоносных продуктов в детской среде. На сегодня мы вносим изменения, казалось бы, в совершенно новый закон Пермского края и дополняем его запретом на продажу детям никотиносодержащих смесей, поскольку этот вопрос на федеральном законодательном уровне был не урегулирован.

© «Вечерние ведомости»