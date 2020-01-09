В 2020 году «прокачать» навыки в Пермском сетевом IT-университете смогут около 28 тысяч жителей Прикамья

14:08 | 10.01.2020

Общее число образовательных мероприятий увеличится почти в 2 раза.



В этом году Пермский сетевой IT-университет увеличивает число бесплатных образовательных мероприятий, которые смогут посетить жители Пермского края. Для школьников - это три образовательных траектории и интенсивы по информационным технологиям, для взрослых - 83 программы дополнительного профессионального обучения, 12 демошкол-интенсивов и 12 образовательных треков по IT-направлениям. В обшей сложности возможность «прокачать» цифровые и IT-навыки получат почти 28 тысяч человек, из них более 25 тысяч школьников и 2 тысячи взрослых.



Для сравнения, в 2019 году было проведено 48 программ дополнительного профессионального обучения, 10 образовательных треков и 14 демошкол по 11 приоритетным IT-направлениям. Около 2 тысяч взрослых из Перми, Нытвы, Добрянки, Березников и других городов и поселков Пермского края стали слушателями и студентами программ IT-университета. Также 10 703 школьника поучаствовали в рамках программы «Школьные траектории в IT». Была проведена первая олимпиада по языку программирования Scratch для детей.



Наиболее популярными направлениями IT-Университета стали программы обучения Python (9 чел. на место), java (6 человек на место), 1С (11 человек на место) и интернет-маркетинг (20 человек на место).



Ранее на «Уроке цифры» губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал важность непрерывного самообразования в сфере информационных технологий: «Если вы хотите быть конкурентоспособными глобально, надо быть готовыми к постоянному совершенствованию навыков. Это значит, что вы должны сами сориентироваться и найти информацию, которую надо послушать, обобщить и усвоить. IT, цифра понадобится каждому из вас, в том числе и преподавателям. Пермский край - отличное место, чтобы получить IT-образование и здесь его применять. У нас в крае есть компании-мировые лидеры, здесь также можно реализовать проекты мирового уровня».



Полученные навыки позволили прикамцам стать более востребованными специалистами. Всего по итогам курсов 80 человек пригласили на работу или на стажировку в ведущие IT-компании России, офис которых расположен в Перми. Например, свои навыки жители Прикамья смогут применить в Galileosky, Insyte Electronics, Сеуслаб, ООО «СВАН», Smart Analytics, ЭР-Телеком, Simpl, ГК ИВС, PARMA Technologies Group. При этом 50 человек остались работать в компаниях.



В декабре 2019 года на отчетном мероприятии IT-Университета представители компании Insyte отметили, что специалистов, которые умеют одновременно программировать и собирать устройства, на рынке практически нет. Поэтому со всеми выпускниками IT-университета они продолжают сотрудничать, некоторых специалистов они рекомендовали своим партнерам, с кем-то работают удаленно или пригласили на конкретный проект.



«В следующем году программы обучения будут выстроены в траектории по двум видам: роли IT-специалистов и IT-технологии. Если слушатель решил стать специалистом тестирования, он может пройти несколько модулей образовательной траектории по направлению тестирования. В частности - «Тестировщик программного обеспечения» (новый курс), «Usability и UX: принципы, инструменты и методы». Если специалист уже работает в ИТ-сфере и понимает, что ему не хватает конкретного навыка или умения, тогда он выбирает курс по технологиям - к примеру, «Основы базы данных и другие», - рассказывает руководитель Сетевого IT-университета Полина Суханова.



Отдельно выделены в траекторию популярные направления: языки программирования (java, Python). Среди новых утвержденных курсов будет, в частности «Маркетинг в IT», «Управление инновационными проектами», «Цифровые активы и современная криптография», «Компьютерная математика в обучении и научных исследованиях». Полный список уже размещен на сайте сетевого IT-университета.



Кроме того, сетевому IT-университету удалось выстроить образовательные траектории между вузами. Так, в 2020 году ПНИПУ будет вести курс «Agile методология по управлению проектом разработки» уровня junior (начальный), а НИУ ВШЭ будет вести курс «Agile методы управления программными проектами» уровня senior (экспертный). Также ПНИПУ будет вести курс «Мониторинг и расследования инцидентов кибербезопасности», а ПГНИУ продолжит эту траекторию курсом «Защита информационных систем». Сейчас завершается процесс объединения модулей в программы профессиональной переподготовки.



Каждую учебную программу сейчас будут сопровождать не одна, а две ИТ-компании, что увеличит возможности трудоустройства для выпускников. Свое участие в образовательных программах 2020 года подтвердили такие компании, как Galileosky, РТ МИС, Fort Telecom, Smart Analytics, Enaza, БИОНТ, СЕУСЛАБ, Insyte, ГК ИВС, IBS Group Holding Ltd, PARMA Technologies Group, «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ».



В рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного президентом Владимиром Путиным, государственные структуры Пермского края должны будут перейти на отечественное программное обеспечение. В рамках Сетевого ИТ-Университета будет проведено несколько курсов по свободнораспространяемому отечественному ПО: «Офисная работа с отечественным программным обеспечением», «Офисные технологии и основы работы с информационными системами».



Кстати, в 2019 году затраты краевого бюджета на покупку программного обеспечения составили 366,3 млн рублей. Сегодня доля отечественного ПО в органах краевой власти составила 97,17%.



Сетевой ИТ-университет — это программы бесплатного дополнительного образования для взрослых и детей по ИТ-специальностям. Он реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» при поддержке краевых министерства информационного развития и связи и министерства образования.



Основная задача Сетевого IT-университета – организационно и методически сопровождать разработку актуальных, практикоориентированных программ дополнительного образования в сфере информационных технологий. Проект работает на распространение новых IT-компетенций внутри региона, объединение региональных образовательных ресурсов и выстраивание сетевого взаимодействия с внешними центрами IT-компетенций.

© «Вечерние ведомости»