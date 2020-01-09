Пермь: новости дня
14:01 | 10.01.2020
В Прикамье санавиация экстренно спасла туриста из труднодоступной местности
С наступлением рассвета, в 9 утра, вертолет санитарной авиации Пермской краевой клинической больницы вылетел для оказания помощи мужчине. Для проведения спасательной операции в труднодоступной местности были задействованы спасатели из Пермской краевой службы спасения, а также врач-реаниматолог. Уже в 11:20 вертолет вылетел в обратный путь с пострадавшим на борту. Мужчину доставили в Пермскую краевую клиническую больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает, состояние туриста стабильное.
За прошедший 2019 год вертолет санавиации пролетел 464 часа 54 минуты, было осуществлено 179 вылетов, эвакуировано 217 пациентов, в том числе 42 ребенка, из которых 7 – младше года. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что санавиация позволяет повысить доступность первичного звена медицинской помощи в регионе. Работа санавиации в Пермском крае осуществляется благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным.
© «Вечерние ведомости»
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