За новогодние каникулы новые пермские трамваи бесплатно перевезли более 40 тысяч пассажиров

12:12 | 10.01.2020

Современные трамваи «Лев» и «Львенок» продолжают курсировать по маршрутам №11 и №4. В департаменте транспорта подвели итоги их работы в праздники. Кроме того, за декабрь продано 4,5 тысячи новых транспортных карт для нельготных пассажиров.



В 2019 году в Перми был возрожден муниципальный автопарк, продолжилось обновление подвижного состава электротранспорта. В декабре в город прибыли два новых современных трамвая – трехсекционный вагон «Лев» вместимостью 250 человек и односекционный трамвай «Львенок» на 110 человек. Они были приобретены за счет средств краевого и городского бюджетов.



В первый рейс новые трамваи отправились 23 декабря. Трамвай «Лев» курсирует по маршруту №11 «Микрорайон Висим – Школа №107», «Львенок» – по маршруту №4 «Микрорайон Висим – Станция «Пермь-2». Вагоны полностью низкопольные и подходят для перевозки маломобильных категорий пассажиров. В них установлено все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.



По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова проезд в новых трамваях до 8 января был бесплатным. За это время современные вагоны перевезли более 40 тысяч пассажиров, более 2 тысяч из них проехали в праздничную ночь с 31 декабря на 1 января.



Также в декабре началась продажа транспортных карт для нельготных категорий пассажиров. По данным департамента транспорта администрации Перми, с 1 по 31 декабря в Перми было продано более 4,5 тысячи таких карт. Сумма пополнений превысила 1,7 миллиона рублей, оплата проезда по транспортным картам была произведена более 56 тысяч раз.



Отметим, возможность оплаты транспортной картой – это один из этапов постепенного перехода на безналичный расчет в общественном транспорте. Предполагается, что в дальнейшем появится возможность оплаты проезда банковскими картами на всех маршрутах. Сейчас оплатить проезд банковской картой можно во всех трамваях и автобусных маршрутах пилотного проекта, а также автобусах, на которых действует система «Один билет».

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