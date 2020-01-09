Валерий Сухих: «Законодательное собрание станет эффективной площадкой для взаимодействия Государственной Думы и муниципалитетов»

11:38 | 10.01.2020

9 января прошло рабочее совещание, в котором приняли участие председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, депутат Государственной Думы от Прикамья Игорь Сапко, сотрудники аппарата Законодательного собрания Пермского края. Обсуждались вопросы и возможности взаимодействия Государственной Думы РФ и органов представительной власти муниципальных образований по наиболее важным федеральным инициативам на площадке краевого парламента.



Ранее комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы РФ выступил с инициативой организовать площадку для получения обратной связи от органов местного самоуправления, в том числе по реформе местного самоуправления. Напомним, Игорь Сапко является первым заместителем председателя комитета.



Законодательное собрание откликнулось на предложение организовать такую площадку в формате видеоконференции. Краевой парламент уже на протяжении трех лет использует данный опыт в работе Молодежного парламента и Совета глав представительных органов Пермского края. Так, члены Молодежного парламента с помощью мобильного приложения «Единый виртуальный кабинет депутата» могут проводить заочные обсуждения повестки, а муниципальные депутаты имеют постоянный доступ к нормативным документам коллег из других территорий и краевых парламентариев.



Помимо технических и организационных вопросов, участники совещания заострили внимание на содержании повестки. Известно, что ключевым вопросом станет возможность более тесного взаимодействия с Государственной Думой по реформе местного самоуправления по вопросам, которые напрямую касаются местного самоуправления.



«Опыт видеоконференций для Законодательного собрания - не новый. Этот формат мы используем на протяжении трех лет. Видеоконференции отлично зарекомендовали себя в работе Молодежного парламента и Совета глав представительных органов муниципалитетов. Сейчас мы выходим на новый уровень, когда на площадке Законодательного собрания встретятся представительные органы федерального и муниципального уровня. Таким образом, муниципалитеты примут участие в законотворческом процессе, а депутаты Госдумы получат ценную обратную связь по тем законопроектом, которые затрагивают интересы муниципальных образований», - отметил во время совещания Валерий Сухих.



Первая такая видеоконференция планируется в феврале во время пленарной недели Государственной Думы РФ. Также Игорь Сапко отметил, что с 26 по 28 марта в Пермском крае пройдет выездное заседание комитета Госдумы с участием глав других регионов по вопросу изменений в закон о местном самоуправлении.



Игорь Сапко поблагодарил Законодательное собрание Пермского края за то, что краевой парламент откликнулся на инициативу комитета: «Мои коллеги из комитета готовы принять участие в конференции, чтобы поделиться важной и интересной информацией, а также обсудить ряд законопроектов о местном самоуправлении, которые будут рассмотрены в 2020 году».



В конце совещания прошло успешное тестовое включение с залом заседания комитета Госдумы.

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