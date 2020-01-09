Пермь: новости дня
17:35 | 9.01.2020
В новогодние каникулы более 66 000 жителей Прикамья посетили краевые музеи бесплатно
В эти новогодние каникулы вход в краевые музеи и их филиалы был свободным для всех категорий посетителей. По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, это дало возможность как можно большему числу гостей и жителей региона побывать в музеях края. Посмотреть уникальные экспозиции предлагалось не только жителям Пермского края, но и соседних регионов.
В Перми в акции приняли участие Пермская государственная художественная галерея, Музея современного искусства ПЕРММ, Пермский краеведческий музей (Дом Мешкова), Музей пермских древностей, Музей-диорама в Мотовилихе, Дом-музей Н.Г. Славянова, Дом-музей «Подпольная типография», Детский музейный центр, Исторический парк «Россия – моя история».
В регионе: Коми-Пермяцкий краеведческий музей (город Кудымкар), Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» (Чусовской район, деревня Кучино), Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» (Пермский район, село Хохловка), Дом-музей В.В. Каменского (Пермский район, село Троица), Музейный комплекс «Дом Пастернака» (Александровский район, поселок Всеволодо-Вильва), Осинский краеведческий музей (город Оса).
Музеи работали в своем режиме, установленном на время праздничных дней – в период со 2 по 8 января. Одним из самых посещаемых музеев стал Музей пермских древностей: в каникулы его посетили 18 878 гостей, при этом более 4 000 только 8 января. Всего краевые музеи в каникулы открыли свои двери для 66 768 посетителей, что более чем в 4 раза превышает аналогичные показатели прошлого года.
Увеличение посещаемости культурных учреждений – одна из приоритетных задач национального проекта «Культура», инициированного президентом Владимиром Путиным. Так, по итогам 2019 года музеи в Пермском крае посетили более 1 млн гостей. Планируется, что в 2020 году, благодаря направленной работе, рост посещаемости составит 2,5 %.
© «Вечерние ведомости»
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