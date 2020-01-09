Пермь: новости дня
17:30 | 9.01.2020
Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада в центре Перми
179-й квартал Свердловского района является активно развивающейся территорией. До 2021 года в ЖК «Гулливер» будет введено в эксплуатацию 170,5 тысячи кв. метров жилья. Таким образом, увеличится население квартала, в том числе – дошкольного возраста. Строительство дошкольного учреждения площадью 3,1 тысячи кв. метров позволит ребятам ходить в детский сад в непосредственной близости от дома. Здание по адресу: улица Революции, 52г станет новым корпусом сада №296.
Отметим, строительством детского сада занималась компания-застройщик этого квартала «КОРТРОС-Пермь». В рамках соглашения между правительством Пермского края, администрацией города и компанией построенный детский сад безвозмездно передается в муниципальную собственность. Сейчас строительные работы завершены. Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми выдал разрешение на ввод нового детского сада в эксплуатацию. Сейчас идет приемка здания, началась поставка оборудования и мебели. Открытие учреждения запланировано на первый квартал 2020 года. Ранее с инспекцией на объекте побывал глава Перми Дмитрий Самойлов.
- В Перми утвержден порядок заключения добровольных соглашений между застройщиком и муниципалитетом, который изменяет подходы к вопросам качества городской среды и развития города в целом. Документ носит социальный характер, поскольку наряду с установлением новых параметров строительства он содержит в себе норму об обеспечении застройщиками своих объектов социальной инфраструктурой в случае их превышения. При этом у застройщиков есть выбор: либо самостоятельно возводить объект, либо обеспечить финансирование его строительства. Все понимают, что развитие города невозможно без строительства социальной инфраструктуры. Логично рядом с крупными жилыми комплексами возводить школы и детские сады. Это повышает качество городской среды и усиливает желание покупателей жить именно в этом районе, - отметил Дмитрий Самойлов.
Документом предусмотрена территориальная привязка строящихся по соглашению социальных объектов к жилью, которое планирует возвести застройщик. Теперь строительство детских садов и школ должно осуществляться в границах той функциональной зоны, где планируется построить жилой дом, либо на ближайшей к этой функциональной зоне территории. Документом также обозначена возможность размещения детских садов во встроенно-пристроенных помещениях будущего жилого дома. Вместимость такого социального объекта должна составлять не менее 150 мест. В случае, если потребность мест в детских садах и школах превысит вместимость возведенных в рамках соглашения социальных объектов, то застройщику предложат профинансировать недостающее количество мест.
Напомним, работа с застройщиками по новым принципам ведется уже несколько лет, за это время было заключено 5 соглашений: в строящихся жилых комплексах обязательно должна возводиться социальная инфраструктура, чтобы дети имели возможность ходить в детские сады и школы рядом с домом.
Так, по принципу безвозмездной передачи в 2019 году был построен и открыт детский сад на улице Агатовой, 26 в микрорайоне Ива, его строительством занималась компания «Девелопмент-Юг». Школу на 1225 мест в микрорайоне Красные Казармы возводит компания «Сатурн-Р».
За последние годы в Перми выполнен серьезный объем работ по повышению доступности дошкольного образования. Деятельность администрации Перми по созданию новых мест в детских садах направлена на то, чтобы максимально удовлетворять запросы родителей на получение места в дошкольном учреждении ближе к дому. За последние 4 года было создано более 10 тысяч новых мест для дошколят, только за прошлый год в Перми прибавилось почти 700 новых мест в детских садах.
Работа в этом направлении будет продолжена. В планах – возведение детских садов по улицам Плеханова, 63 и Желябова, 16б в Дзержинском районе, по улице Евгения Пермяка, 8а в Мотовилихе, по улице Байкальской, 26б в Кировском районе.
© «Вечерние ведомости»
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