«Горьковка» приглашает пермяков посоревноваться в сборке головоломок

16:57 | 9.01.2020

В воскресенье, 12 января, с 10:00 до 16:00 в библиотеке состоятся соревнования по спидкубингу A-perm cube competition – сборка кубика Рубика и других головоломок на скорость.



Участниками могут быть даже новички, возраст роли не играет. Для ребят до 10 лет - отдельный зачет. В программе соревнований: сборка кубика 3х3х3, сборка кубика 2х2х2, Team blind (командная сборка вслепую), сборка алгоритма а-perm, сборка пирамидки Мефферта, сборка скьюба, сборка «пятнашек». В конце соревнований - подсчет результатов и награждение.



Обязательно нужна онлайн-регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTDeXGz8BR9b6mPBrYWVCGCwHp240CZAyuhglYmQHAELW_kA/viewform или в соцсети https://vk.com/club151784858.



Организаторы: Дарья Белоногова и Ярослав Ваганов при поддержке МОО «Федерация спидкубинга», Центра спидкубинга UKUB и интернет-магазина головоломок. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), 0+.



12 января в 12:00 начнутся консультации по генеалогическому поиску и составлению родословных.



Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького и Пермское отделение Уральского историко-родословного общества приглашают всех желающих на бесплатные индивидуальные консультации по генеалогическому поиску и составлению родословных. Встречи проходят два раза в месяц в отделе краеведения (4 этаж, левое крыло). Вход свободный, 12+.



12 января в 13:00 соберется литературный клуб «Библиотерапия». Участники клуба читают стихи и обсуждают свои чувства и мысли, вызванные этой поэзией. Тема заседания: «Читаем стихи Зинаиды Гиппиус». Малый зал (правое крыло, 3-й этаж). Вход свободный, 16+.

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