В 2020 году социальную выплату по федеральной программе в Перми получат 177 молодых семей

16:47 | 9.01.2020

В Перми сформирован список молодых семей, которые получат социальную выплату в размере 30-35% от расчетной стоимости жилья в 2020 году. Всего на предоставление социальной выплаты из федерального, краевого и городского бюджетов выделено более 215 млн рублей.



Сегодня в Перми существует две программы по поддержке молодых семей: государственная программа «Семья и дети Пермского края», предполагающая получение участниками 10% компенсации, и федеральная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы. По федеральной целевой программе семьи могут получить от 30 до 35% компенсации стоимости вкладываемых в улучшение жилищных условий средств.



В 2020 году в Перми запланировано выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты в размере 30-35% от средней стоимости жилья 177 молодым семьям.



Для подтверждения права на получение социальной выплаты и предоставления документов молодым семьям необходимо обратиться к специалистам управления жилищных отношений администрации Перми по адресу: улица Ленина, 34, кабинет 205а. Прием молодых семей осуществляется по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.



Уточнить информацию о включении в список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в размере 30-35% расчетной стоимости жилья можно на официальном сайте министерства социального развития Пермского края (https://minsoc.permkrai.ru/) или у специалистов управления жилищных отношений администрации Перми по телефону: 212-75-67.



Ранее глава Перми Дмитрий Самойлов отмечал, что социальная направленность бюджета проявляется не только во вложениях в инфраструктуру, но и в увеличении текущих расходов. В 2020 году администрация Перми синхронно с краевыми властями увеличила финансирование программы в 2 раза. Всего на предоставление социальной выплаты в размере 30-35% из федерального, краевого и городского бюджетов в 2020 году выделено более 215 млн рублей.



В 2019 году по разным программам улучшили свои жилищные условия 289 семей, а в следующем – эта цифра вырастет до 500. Сертификаты на компенсации в размере 30-35% стоимости вкладываемых в улучшение жилищных условий средств получили 45 семей, сертификаты на субсидии в размере 10% – 244.

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