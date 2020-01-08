В новогодние праздники инспекторы проверили качество уборки почти 700 объектов в Перми

13:43 | 9.01.2020

Сотрудники городской административно-технической инспекции осматривали не только улично-дорожную сеть и дворы, но и прилегающую к магазинам и кафе территорию, а также подходы к объектам соцсферы. Все выявленные нарушения должны быть оперативно устранены, иначе управляющим организациям грозят штрафы.



В Перми завершились новогодние праздники. Пока горожане отдыхали, ответственные за содержание придомовых территорий и мест общего пользования работали без выходных. Глава Перми Дмитрий Самойлов 5 января совершил инспекционный объезд города, в ходе которого проверил качество уборки дворовых территорий и улично-дорожной сети. Мэр поставил ответственным за уборку в районах задачу увеличить объемы вывоза снега. Также на особом контроле находится работа управляющих организаций по содержанию придомовых территорий. Чтобы проконтролировать качество работ подрядчиков, УК и ТСЖ, в Перми продолжаются ежедневные обходы городской административно-технической инспекции (ГАТИ).



Всего за прошедшие праздники сотрудники ГАТИ проверили 681 объект, в их числе – придомовые территории, зоны ответственности хозяйствующих субъектов (магазинов, кафе и других), объекты социальной сферы, а также улично-дорожная сеть. Нарушения были выявлены в 285 случаях. Основные замечания в содержании улично-дорожной сети касались расчистки остановочных пунктов, пешеходных переходов, парковочных карманов. Полный цикл подсыпки и прометания проезжей части произведен во всех районах города, но часть объектов нуждалась в повторной обработке. Информация оперативно доводилась до районных администраций, чтобы в кратчайшие сроки устранить все выявленные замечания.



Также проводились осмотры дворовых территорий. Зимой управляющие организации обязаны убирать придомовые территории от снега, подсыпать песком пешеходные зоны, ступени лестниц, проводить обработку противогололедным материалом. Особое внимание должно уделяться очистке кровель от снега и наледи. Основные нарушения связаны с несвоевременной расчисткой внутридворовых проездов и входных групп, колейностью, наличием наледи на крышах. Управляющим организациям вынесены замечания, которые они должны устранить в кратчайшие сроки. Контрольный объезд по городским дворам глава Перми поручил провести в конце недели. У УК и ТСЖ есть время, чтобы навести порядок в своих дворах и избежать предписаний и штрафных санкций.



Кроме того, особое внимание в новогодние праздники обращали на работу хозяйствующих субъектов, а именно на состояние подходов к торговым центрам и магазинам, содержание контейнерных площадок. Нарушения были выявлены на трети из 150 проверенных объектов.



В преддверии рабочих дней сотрудники инспекции также проверили подходы к школам, детским садам и других объектам социальной сферы, чтобы обеспечить безопасность горожан. Было осмотрено 182 объекта, нарушения выявлены на 56 из них. Основные замечания касались несвоевременной расчистки внутридворовых и внутриквартальных проездов, также допущено наличие наледи на кровлях некоторых зданий. По всем выявленным нарушениям балансодержателям выданы уведомления с требованием скорейшего устранения нарушений.

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