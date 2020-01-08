Пермь: новости дня
13:43 | 9.01.2020
В новогодние праздники инспекторы проверили качество уборки почти 700 объектов в Перми
В Перми завершились новогодние праздники. Пока горожане отдыхали, ответственные за содержание придомовых территорий и мест общего пользования работали без выходных. Глава Перми Дмитрий Самойлов 5 января совершил инспекционный объезд города, в ходе которого проверил качество уборки дворовых территорий и улично-дорожной сети. Мэр поставил ответственным за уборку в районах задачу увеличить объемы вывоза снега. Также на особом контроле находится работа управляющих организаций по содержанию придомовых территорий. Чтобы проконтролировать качество работ подрядчиков, УК и ТСЖ, в Перми продолжаются ежедневные обходы городской административно-технической инспекции (ГАТИ).
Всего за прошедшие праздники сотрудники ГАТИ проверили 681 объект, в их числе – придомовые территории, зоны ответственности хозяйствующих субъектов (магазинов, кафе и других), объекты социальной сферы, а также улично-дорожная сеть. Нарушения были выявлены в 285 случаях. Основные замечания в содержании улично-дорожной сети касались расчистки остановочных пунктов, пешеходных переходов, парковочных карманов. Полный цикл подсыпки и прометания проезжей части произведен во всех районах города, но часть объектов нуждалась в повторной обработке. Информация оперативно доводилась до районных администраций, чтобы в кратчайшие сроки устранить все выявленные замечания.
Также проводились осмотры дворовых территорий. Зимой управляющие организации обязаны убирать придомовые территории от снега, подсыпать песком пешеходные зоны, ступени лестниц, проводить обработку противогололедным материалом. Особое внимание должно уделяться очистке кровель от снега и наледи. Основные нарушения связаны с несвоевременной расчисткой внутридворовых проездов и входных групп, колейностью, наличием наледи на крышах. Управляющим организациям вынесены замечания, которые они должны устранить в кратчайшие сроки. Контрольный объезд по городским дворам глава Перми поручил провести в конце недели. У УК и ТСЖ есть время, чтобы навести порядок в своих дворах и избежать предписаний и штрафных санкций.
Кроме того, особое внимание в новогодние праздники обращали на работу хозяйствующих субъектов, а именно на состояние подходов к торговым центрам и магазинам, содержание контейнерных площадок. Нарушения были выявлены на трети из 150 проверенных объектов.
В преддверии рабочих дней сотрудники инспекции также проверили подходы к школам, детским садам и других объектам социальной сферы, чтобы обеспечить безопасность горожан. Было осмотрено 182 объекта, нарушения выявлены на 56 из них. Основные замечания касались несвоевременной расчистки внутридворовых и внутриквартальных проездов, также допущено наличие наледи на кровлях некоторых зданий. По всем выявленным нарушениям балансодержателям выданы уведомления с требованием скорейшего устранения нарушений.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:44 | 9.01.2020
В Екатеринбурге пропал 17-летний подросток
15:18 | 9.01.2020
Свердловская прокуратура проверила ГУФСИН
14:54 | 9.01.2020
В Красноуральске прокуратура выбила женщине новую квартиру
14:37 | 9.01.2020
Администрацию Невьянска по решению суда обязали привести в порядок контейнерные площадки
14:02 | 9.01.2020
В Нижнем Тагиле осужден сотрудник телефонной компании за нарушение тайны переговоров
13:43 | 9.01.2020
В новогодние праздники инспекторы проверили качество уборки почти 700 объектов в Перми
13:35 | 9.01.2020
Инвестиционное ВНЖ Португалии для получения паспорта государства
13:29 | 9.01.2020
В Екатеринбурге пропал мужчина, тяжело переживающий смерть супруги
13:00 | 9.01.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП в результате которого погибла 44-летняя женщина
12:53 | 9.01.2020
В Индустриальном районе Перми на сутки отключат воду
12:45 | 9.01.2020
В Пермском крае из-за угрозы взрыва опечатан резервуар на заправке
12:33 | 9.01.2020
Цирк Екатеринбурга стал одной из 10 лучших построек СССР
12:24 | 9.01.2020
За праздники на полигоны Екатеринбурга коммунальщики вывезли почти 100 тысяч тонн снега
12:16 | 9.01.2020
Губернатор Свердловской области проведет пресс-конференцию 17 января
11:58 | 9.01.2020
Рождество Христово на эспланаде отпраздновали 35 тысяч гостей
11:54 | 9.01.2020
В 2020 году в рамках нацпроекта в 4 муниципалитетах Прикамья отремонтируют 35 дорог
11:45 | 9.01.2020
Команда юных летающих лыжников из Прикамья завоевала «серебро» «Рождественского турне»
11:40 | 9.01.2020
Главный ледовый городок Перми закрыт на техническое обслуживание
10:41 | 9.01.2020
В центре Екатеринбурга трамваи встали в пробку
10:10 | 9.01.2020
В аэропорту Екатеринбурга задержали сразу 5 рейсов
09:35 | 9.01.2020
В центре Екатеринбурга горели иномарки
09:07 | 9.01.2020
Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду» на выездном матче в Оренбурге
19:48 | 8.01.2020
В Екатеринбурге ищут подростка, пропавшего в Новый год
18:24 | 8.01.2020
Жителей девятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожара
17:42 | 8.01.2020
Екатеринбуржец за полгода добрался до Дубая на самокате