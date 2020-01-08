В Пермском крае из-за угрозы взрыва опечатан резервуар на заправке

12:45 | 9.01.2020

Судебные приставы запретили эксплуатацию опасного резервуара на автозаправочной станции, сообщает УФССП по Пермскому краю.



Проверяя АЗС у автодороги г. Кунгур – с. Калинино, специалисты Ростехнадзора обнаружили нарушения, несущие угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. На бензиновой заправке использовался надземный сосуд для сжиженного углеводородного газа без проектной и исполнительной документации на реконструкцию бензиновой АЗС, с нарушением нормативов по расстоянию до раздаточных колонок моторного топлива, а также до дороги и жилых домов. Этот сосуд не был поставлен на учет в органах Ростехнадзора и не зарегистрирован в государственном реестре в качестве опасного производственного объекта. Индивидуальная предпринимательница, ведущая деятельность на АЗС, не имела лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов.



Так как выявленные нарушения несут реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд признал гражданку, организовавшую деятельность заправки, виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.



Исполнительный документ о приостановлении работы заправочной станции сроком на 60 суток поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кунгуру, Кишертскому и Березовскому районам. Сейчас опасный резервуар опечатан.

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