Пермь: новости дня
12:07 | 9.01.2020
В Перми в 2020 году отремонтируют 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом
В департаменте ЖКХ администрации Перми подчеркнули, что по каждой заявке в районах были организованы выезд и оценка состояния дворовых территорий, на основании которых составлена рейтинговая таблица. Дворы, набравшие менее 24 баллов, к участию в программе не принимались. Заявки, не вошедшие в программу на 2020 год, включены в программу на 2021-2022 годы.
Как сообщили в администрации Ленинского района, комиссией было рассмотрено 36 заявок, принято решение о включении в программу 14 дворов. В Дзержинском районе в программу включено 22 дома, в Свердловском – 31 двор. В следующем году в Индустриальном районе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят 14 дворов. В Мотовилихинском районе принято решение включить в программу 13 дворовых территорий, объединяющих 23 многоквартирных дома.
В Орджоникидзевском районе особое внимание при обсуждении заявок было уделено комплексному благоустройству придомовых территорий, которое включает в себя ремонт асфальтового покрытия, обустройство автопарковок, оборудование контейнерных площадок, установку скамеек. По итогам заседания было определено 13 дворовых территорий. Летом 2020 года комплексным благоустройством придомовых территорий будут охвачены несколько микрорайонов – Чапаева, Кислотные дачи, Энергетик, Домостроительный, Молодежный, Гайва. В Кировском районе общественной комиссией принято решение о включении в программу на 2020 год 12 дворов. Для получения дополнительной информации пермяки могут обратиться в отделы ЖКХ администраций районов. Также узнать адреса дворов, включенных в программу, можно на сайтах территориальных органов.
- Завершена работа во всех районах Перми. Вместе с администрациями районов, депутатским корпусом члены общественных комиссий промониторили все поступившие заявки. Отличие этого года – комплексный подход. Сразу все городские программы по благоустройству будут подключены к реализации программы «Формирование комфортной городской среды» проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Руководители организаций, обслуживающих многоквартирные дома, приступают к подготовке документов для заключения договоров, а представители инициативных групп утверждают дизайн-проекты и выбирают подрядные организации. К концу декабря на сайте городскаясреда.рф появится перечень организаций, которые, по мнению общественности, могут быть рекомендованы в качестве исполнителей контрактов. Это те организации, которые качественно подошли к вопросу благоустройства, своевременно выполнили все работы и не получили нареканий по завершенным работам. Наша задача сейчас – помочь жителям сделать городскую среду комфортной. Дворы должны стать не просто обновленными и безопасными, но и удобными. В приемке объектов будут участвовать представители маломобильных групп населения, - отмечает председатель Общественного совета министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края Михаил Борисов.
© «Вечерние ведомости»
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