Рождество Христово на эспланаде отпраздновали 35 тысяч гостей

11:58 | 9.01.2020

В главном ледовом городке Перми «Легенды древней Пармы» прошла специальная рождественская программа, а также были названы победители II фестиваля огненных театров «Кубок огня».



7 января городская эспланада стала центральным местом празднования Рождества Христова. Днем здесь можно было сыграть в Рождественские игры и забавы, для гостей работало подворье Деда Мороза.



С Рождеством пермяков и гостей города поздравили известные артисты и творческие коллективы Перми: ансамбли «Ярмарка», «Ба-ба-ту», «Воскресенье» и «Груша», из Кудымкара приехал ансамбль «Шондiбан».



С приветствием к присутствующим обратились глава Перми Дмитрий Самойлов и настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, отец Сергий Костыркин. Затем в городке состоялось официальное открытие Рождественского турнира Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Работа участников развернулась на площади у Театра-Театра.



Вечером зрители увидели финальную программу II фестиваля огненных театров «Кубок огня-2020». На протяжении новогодних каникул свое мастерство демонстрировали 9 огненных театров и фаер-шоу из Екатеринбурга, Магнитогорска, Кирова, Перми и Пермского края. По итогам конкурсных состязаний были определены победители и призеры в трех номинациях: «Соло», «Дуэт» и «Командное выступление».



Так, в номинации «Соло» победу одержал театр огня из Екатеринбурга «Kairos», в номинации «Дуэт» — пермский театр огня «Игры пламени», в номинации «Командное выступление» лауреатом стал театр «Tandava show» из Екатеринбурга.



Во время вечерней программы также выступили музыкальные группы «НИЛ», «Хэппи», So Fix и «Чарли» (Екатеринбург).



Участниками и гостями Рожественских мероприятий на городской эспланаде стали 35 тысяч человек.

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