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Пермь: новости дня


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11:54 | 9.01.2020

В 2020 году в рамках нацпроекта в 4 муниципалитетах Прикамья отремонтируют 35 дорог

В порядок приведут автодороги в Перми, Пермском муниципальном районе, а также в Краснокамском и Добрянском городских округах.

На заседании проектного комитета Пермского края по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили планы на 2020 год.

Так, в этом году в Пермском крае в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 35 дорожных объектов: 5 автодорог регионального и 30 автодорог местного значения. Дороги приведут в порядок на территории Пермской агломерации: в Перми (14 объектов), Пермском муниципальном районе (7 объектов), Добрянском (5 объектов) и Краснокамском (4 объекта) городских округах. Ремонтные работы планируются на участках ул. Подлесной, ул. Петропавловской, ул. Монастырской, ул. Николая Островского, ул. Новогайвинской в Перми, автодорогах Лобаново – Насадка, Гамово – Шульгино, Полазна – Чусовой, Пермь – Ильинский – Сенькино – Камский и других дорожных объектах.

Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал значимость приведения в порядок и качественного содержания дорожной инфраструктуры. По его словам, от состояния дорог напрямую зависит безопасность жителей и уровень жизни в крае, и нацпроект позволяет этого достигать более высокими темпами.

По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, на данный момент продолжается контрактация объектов на 2020 год. В частности, уже законтрактованы дороги Добрянского городского округа. «По дорожным объектам остальных территорий Пермской агломерации планируется провести аукционы и заключить контракты до начала февраля 2020 года, чтобы с началом сезона активно начать дорожные работы», - отметил он.

Кроме того, в ходе заседания обсудили итоги по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2019 году.

Так, в рамках нацпроекта отремонтировано 63 дорожных объекта, общей протяженностью 96 км. Из них 4 автодороги регионального и 59 местного значения. Треть контрактов, заключенных на ремонт и реконструкцию автодорог региона, предусматривали использование новейших технологий и материалов. На сегодняшний день доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, увеличилась и составляет 67%. Ранее, на заседании правительства Пермского края, губернатор Максим Решетников обозначил, что перед краевым минтрансом и муниципалитетами стоит задача увеличить этот показатель до 74% к 2021 году.

В прошлом году на дорогах края установлены 10 пунктов весогабаритного контроля и 66 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На территории Пермского края функционирует система мониторинга и анализа информации о текущем состоянии автодорог, которая позволяет в случае необходимости принимать необходимые меры и вводить временные ограничения движения.

Кроме того, в регионе силами Управления ГИБДД по Пермскому краю, министерства транспорта, министерства образования Пермского края постоянно ведется пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения. В 2019 году в Прикамье количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 13,6%, число пострадавших в автоавариях уменьшилось на 9,7%.

Отметим, предполагается, что в результате реализации нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным, на территории Пермской агломерации к 2024 году 85% дорог будет приведено в нормативное состояние, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.

© «Вечерние ведомости»

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