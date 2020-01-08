Команда юных летающих лыжников из Прикамья завоевала «серебро» «Рождественского турне»

11:45 | 9.01.2020

В Пермском крае подвели итоги турнира «Рождественское турне», в котором принимают участие юные летающие лыжники в возрасте от 8 до 13 лет. Турнир носит статус открытого, поэтому наряду с мальчиками и девочками из России в нем принимали участие ребята из Беларуси, Болгарии, Словакии, Финляндии, Казахстана и Польши.



В первый день ребята встретились в Перми, во второй переместились в Кудымкар, финальные соревнования проходили в Чайковском. По итогам четырех соревновательных этапов победителями стали: среди мальчиков 2008 года рождения и младше Тимотеуш Дыдух из Польши, среди девочек такого же возраста представительница Чайковского Эмилия Скоробогатых, среди младших юношей и девушек (2006-2007 года рождения) спортсмены из Санкт-Петербурга Иван Козлов и Валерия Римденок.



В общекомандном зачете победу праздновала сборная Санкт-Петербурга, сборная Пермского края заняла второе место, третье у сборной республики Казахстан.



«Рождественское турне» проходит уже на протяжении 15 лет и стало первым шагом в большой спорт для многих нынешних лидеров сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, таких, как Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Лидия Яковлева и Анна Шпынева.



Финальный день соревнований «Рождественского турне», который проходил на комплексе трамплинов «Снежинка» в Чайковском, был включен в официальный календарь международной федерации лыжных видов спорта (FIS), что позволило ребятам заработать первые очки в международной карьере. Уровень подготовки спортивных сооружений и организации соревнований в Пермском крае высоко оценили представители зарубежных команд. Соревнования прошли при поддержке международной федерации лыжных видов спорта, Министерства спорта России, Фонда президентских грантов, министерства спорта Пермского края и фестиваля «Пермский период. Новое время».



Многие тренеры, приехавшие с ребятами из других стран, отметили радушный прием и уровень организации соревнований. Польский тренер Анджей Ченчаев отметил, что детские соревнования были организованы на уровне кубка мира у взрослых спортсменов.



«Я первый раз здесь, и Россия — это что-то особенное. Мы раньше видели что-то по телевизору, а по-настоящему здесь потрясающе. Мы были только в Пермском крае, и это очень интересно увидеть разницу между крупными городами и маленькими деревнями. Это особенно интересно для детей. Комплекс в Чайковском — лучший из тех, что я видел. И то, что делаете вы на «Рождественском турне», — это же уровень взрослого кубка мира: онлайн-трансляция и вся организация. Это очень хорошо. Я передам друзьям, что если они хотят организовать что-то особенное, то нужно ехать в Россию, в Пермский край».

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