Пермь: новости дня
17:11 | 6.01.2020
В Рождество на пермской эспланаде стартует турнир Кубка России «Зимний вернисаж»
Рождественская праздничная программа в ледовом комплексе «Легенды древней Пармы» начнется в 12:00 и продлится до 21:40. На площади перед Театром-Театром будут размещены ледовые вертеп и часовня.
С 12:00 до 16:00 в ледовом городке помимо катания с горок можно будет поучаствовать в рождественских играх и забавах. С 13:00 до 16:00 для гостей будет работать Подворье Деда Мороза, где можно пообщаться с главным героем праздника.
Праздничная программа на главной сцене городка начнется в 14:00. С Рождеством пермяков и гостей города поздравят известные артисты и творческие коллективы Перми: ансамбли «Ярмарка», «Ба-ба-ту», «Воскресенье» и «Груша», из Кудымкара приедет ансамбль «Шондiбан».
В 16:00 в городке состоится официальное открытие Рождественского турнира России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», а сами участники начнут работу уже с раннего утра на площадке у Театра-Театра. Ранее глава Перми Дмитрий Самойлов заявлял о необходимости проводить такого рода мероприятия чаще, чтобы жители и гости Перми могли каждый год любоваться работами мастеров в центре города. Для участия в турнире приглашены 5 команд, создавшие наиболее интересные эскизные решения будущих ледовых скульптур. Участники турнира представят Пермь, Екатеринбург, Невьянск, Чебоксары, Комсомольск-на-Амуре и Санкт-Петербург. Все они имеют немалый опыт работы и отмечены призами и наградами фестивалей и конкурсов ледовой скульптуры. Творческий процесс займет 5 дней, будет проходить в формате открытой творческой лаборатории и завершится днем 11 января. Выставка скульптур разместится на площади перед Театром-Театром и продлится до начала весны.
Тема Рождественского турнира – продолжение общей концепции ледового комплекса «Легенды древней Пармы». Ледовые скульптуры Рождественского турнира представят образы коми-пермяцкой мифологии, легенд народов древней Пармы, пермского звериного стиля. Рождественский турнир станет отборочным туром этого престижного международного конкурса. Победители Рождественского турнира автоматически становятся участниками VII Кубка России «Зимний вернисаж» 2021 года без прохождения процедуры конкурсного отбора.
В 17:00 начнется программа II фестиваля огненных театров «Кубок огня-2020». В этот день свои выступления в трех конкурсных номинациях – «Соло», «Дуэт» и «Командное выступление» – представят театры огня «Пермское веерное общество» (Пермь), «Астерия» (Березники) и «Игры пламени» (Пермь). Во время вечерней программы также выступят музыкальные группы «НИЛ», «Хэппи», «So Fix» и «Чарли» (Екатеринбург).
В этот же вечер состоится Церемония награждения участников II фестиваля огненных театров «Кубок огня-2020».
© «Вечерние ведомости»
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