В Прикамье пройдут международные детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

16:50 | 3.01.2020

4 декабря в Пермском крае стартует «Рождественское турне-2020». Соревнования пройдут в 15-й раз. Городами проведения станут Пермь (4 января), Кудымкар (5 января), Чайковский (7-8 января).



С 2020 года проект получил официальный статус соревнований, включенных в календарь FIS (Международной федерации лыжного спорта). Турнир пройдет при поддержке Фонда президентских грантов.



В Перми состязания примет комплекс «Летающий лыжник», начало в 11.00.



Для участия в соревнованиях заявилось 5 стран: Болгария, Словакия, Беларусь, Казахстан и Финляндия. Большую часть участников составят ребята из России (традиционно это около 14 регионов нашей страны от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска).

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