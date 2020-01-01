В Прикамье открыта регистрация на первый забег из серии «Беги по краю-2020»

02:43 | 3.01.2020

31 мая в столице Прикамья вновь пройдет Пермский полумарафон Забег.РФ, который открывает серию забегов «Беги по краю-2020». В 2020 году любители бега Пермского края и соседних регионов вновь смогут присоединиться к одному из самых масштабных беговых событий года – Забег.РФ. 31 мая 2020 года более 250 000 бегунов из 20 городов России от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока и Южно-Сахалинска, в том числе и в Перми, одновременно выйдут на старт, чтобы пробежать по улицам родного города и побороться за звание «Беговой столицы».



В Перми участников забега ждут 4 дистанции различной сложности: для новичков, любителей и профессионалов – 5 км, 10 км и полумарафон, а также трасса на 2 км для юных участников. Каждый участник получит памятную медаль финишера и фирменную футболку с символикой Забег.РФ.



Организаторы забега в Прикамье, Первое Пермское Беговое сообщество, отмечают, что маршрут Забег.РФ пройдет как по центральным улицам, так и по исторической части города. На протяжении всей трассы бегунам будут доступны точки питания, вода, поддержка болельщиков, а также музыкальное сопровождение. Мероприятие проходит при поддержке министерства физической культуры и спорта Пермского края.



«В Пермском крае планомерно и целенаправленно идет развитие массового спорта. Забеги, лыжные гонки и регулярные соревнования по другим видам спорта становятся все более популярными. Организаторы Забег.РФ обещают участникам интересный маршрут и настоящий спортивный фестиваль. Забег станет отличной возможностью открыть беговой сезон, чтобы в сентябре уверенно подойти к Пермскому международному марафону», - отмечает министр спорта Пермского края Владимир Епанов.



Найти всю необходимую информацию о порядке и сроках регистрации, стартовых пакетах и программе мероприятия можно на сайте регистрации https://russiarunning.com/event/zabegrfperm2020.

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