 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

02:43 | 3.01.2020

В Прикамье открыта регистрация на первый забег из серии «Беги по краю-2020»

31 мая в столице Прикамья вновь пройдет Пермский полумарафон Забег.РФ, который открывает серию забегов «Беги по краю-2020». В 2020 году любители бега Пермского края и соседних регионов вновь смогут присоединиться к одному из самых масштабных беговых событий года – Забег.РФ. 31 мая 2020 года более 250 000 бегунов из 20 городов России от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока и Южно-Сахалинска, в том числе и в Перми, одновременно выйдут на старт, чтобы пробежать по улицам родного города и побороться за звание «Беговой столицы».

В Перми участников забега ждут 4 дистанции различной сложности: для новичков, любителей и профессионалов – 5 км, 10 км и полумарафон, а также трасса на 2 км для юных участников. Каждый участник получит памятную медаль финишера и фирменную футболку с символикой Забег.РФ.

Организаторы забега в Прикамье, Первое Пермское Беговое сообщество, отмечают, что маршрут Забег.РФ пройдет как по центральным улицам, так и по исторической части города. На протяжении всей трассы бегунам будут доступны точки питания, вода, поддержка болельщиков, а также музыкальное сопровождение. Мероприятие проходит при поддержке министерства физической культуры и спорта Пермского края.

«В Пермском крае планомерно и целенаправленно идет развитие массового спорта. Забеги, лыжные гонки и регулярные соревнования по другим видам спорта становятся все более популярными. Организаторы Забег.РФ обещают участникам интересный маршрут и настоящий спортивный фестиваль. Забег станет отличной возможностью открыть беговой сезон, чтобы в сентябре уверенно подойти к Пермскому международному марафону», - отмечает министр спорта Пермского края Владимир Епанов.

Найти всю необходимую информацию о порядке и сроках регистрации, стартовых пакетах и программе мероприятия можно на сайте регистрации https://russiarunning.com/event/zabegrfperm2020.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

02:55 | 3.01.2020
Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Перми в марте

02:52 | 3.01.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на день рождения

02:50 | 3.01.2020
В Перми на новогодних маршрутах работают зоны обогрева

02:47 | 3.01.2020
Празднование Нового года в Перми прошло спокойно

02:43 | 3.01.2020
В Прикамье открыта регистрация на первый забег из серии «Беги по краю-2020»

02:41 | 3.01.2020
В Перми на месте стадиона «Энергия» построят новый спортивный комплекс

02:37 | 3.01.2020
В феврале 2020 года Пермь примет Стартап-тур Фонда «Сколково»

02:34 | 3.01.2020
Максим Решетников внес законопроект, запрещающий продавать снюсы несовершеннолетним в Прикамье

02:33 | 3.01.2020
В этом году начнется строительство нового здания Пермской художественной галереи

02.01.2020

21:25 | 2.01.2020
На парковке ТРЦ «Радуга парк» в Екатеринбурге в ДТП пострадала 14-летняя девочка

20:52 | 2.01.2020
На улице Титова в Екатеринбурге иномарка от столкновения перевернулась на бок

20:29 | 2.01.2020
В поселке под Екатеринбургом потерялся корги

19:07 | 2.01.2020
СКР закрыл уголовное дело вожатого из Екатеринбурга

18:26 | 2.01.2020
Мэр Екатеринбурга утвердил создание Экологического совета

17:34 | 2.01.2020
В Нижнем Тагиле отечественная легковушка врезалась в маршрутку

17:11 | 2.01.2020
В Екатеринбурге ищут мужчину с татуировкой «за ВДВ»

16:20 | 2.01.2020
Пропавшего екатеринбуржца живым нашли в деревне

15:38 | 2.01.2020
На официальном портале Екатеринбурга появилась гигапиксельная панорама города

14:49 | 2.01.2020
Полиция Североуральска нашла пропавшую 15-летнюю девушку

13:18 | 2.01.2020
В Первоуральске обрушился лабиринт в ледовом городке, едва не придавив ребёнка

13:05 | 2.01.2020
В центральном парке Екатеринбурга стартует развлекательная программа

12:40 | 2.01.2020
Екатеринбург обзавёлся «стройными светофорами»

11:38 | 2.01.2020
В столице Урала ночью загорелся Lexus

11:23 | 2.01.2020
В Полевском загорелся ангар с утеплителем

09:49 | 2.01.2020
На трассе Екатеринбург — Пермь произошло смертельное ДТП

01.01.2020

20:55 | 1.01.2020
В Екатеринбурге на склоне горы сноубордист получил травму

18:42 | 1.01.2020
В Екатеринбурге уборка праздничного мусора останется за горожанами

16:50 | 1.01.2020
В Верхней Пышме горел частный дом

14:49 | 1.01.2020
Под Екатеринбургом произошло ДТП

12:56 | 1.01.2020
В МЧС Свердловской области отчитались о своей работе в новогоднюю ночь

11:15 | 1.01.2020
В Свердловской области сгорел частный двухквартирный жилой дом и мотоцикл

09:09 | 1.01.2020
В Сухом Логу новогодняя ночь началась с пожара

31.12.2019

18:10 | 31.12.2019
В новогодние праздники полиция Екатеринбурга будет особо внимательна к правонарушениям

17:02 | 31.12.2019
В столице Урала прокуратура поймала коррупционеров

16:05 | 31.12.2019
Погода в Екатеринбурге и области в новогоднюю ночь

15:34 | 31.12.2019
В Полевском осудят мошенницу, из-за которой пострадали шесть человек





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 