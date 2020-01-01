 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

02:41 | 3.01.2020

В Перми на месте стадиона «Энергия» построят новый спортивный комплекс

Началась подготовка к строительству многофункционального спортивного комплекса на месте стадиона «Энергия» (ул. Советская, 100). Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на проектирование. Предполагается, что спортивные площадки появятся даже на крыше.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость развития спортивной инфраструктуры. По словам главы региона, важно не только строить новые объекты, но и приводить в порядок существующие. Постепенно все крупные стадионы краевой столицы будут отремонтированы и вновь смогут принимать любителей спорта.

На земельном участке площадью почти 29 тыс. квадратных метров планируется разместить новое здание комплекса и открытую площадку для занятий спортом. В комплексе предполагается разместить спортивные залы, бассейн длиной 25 метров на четыре дорожки, универсальную открытую спортивную площадку с беговым кругом 200 метров и мини-футбольным полем. По задумке даже на крыше можно будет заниматься спортом: проектировщикам необходимо предусмотреть возможность размещения там беговых дорожек, тропинок с перепадами высот для занятий скандинавской ходьбой, две спортивные площадки. Рассчитывается, что в новом спортивном комплексе будут проводиться соревнования, поэтому здесь появятся и трибуны. Они должны вмещать до 1000 человек.

Сейчас в Прикамье спортом и физической культурой регулярно (не менее трех раз в неделю) занимаются около 900 тыс. человек, что составляет более 36% населения Прикамья. К 2024 году в рамках нацпроекта «Демография», иницированного президентом России Владимиром Путиным, этот показатель планируется увеличить до 55%.

На выполнение работ у подрядчика будет 1 год и 3 месяца. За это время необходимо провести обследование существующих на участке строений для их дальнейшего сноса, организовать инженерно-изыскательские мероприятия, разработать объемно-планировочные решения, проектно-сметную документацию, рассчитать нагрузку на сети. Контроль действий подрядчика будет проходить в том числе за счет государственной экспертизы, проектировщик должен получить положительные заключения на результаты инженерно-изыскательских работ и проектно-сметную документацию.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта – 44,808 млн рублей.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

02:55 | 3.01.2020
Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Перми в марте

02:52 | 3.01.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на день рождения

02:50 | 3.01.2020
В Перми на новогодних маршрутах работают зоны обогрева

02:47 | 3.01.2020
Празднование Нового года в Перми прошло спокойно

02:43 | 3.01.2020
В Прикамье открыта регистрация на первый забег из серии «Беги по краю-2020»

02:41 | 3.01.2020
В Перми на месте стадиона «Энергия» построят новый спортивный комплекс

02:37 | 3.01.2020
В феврале 2020 года Пермь примет Стартап-тур Фонда «Сколково»

02:34 | 3.01.2020
Максим Решетников внес законопроект, запрещающий продавать снюсы несовершеннолетним в Прикамье

02:33 | 3.01.2020
В этом году начнется строительство нового здания Пермской художественной галереи

02.01.2020

21:25 | 2.01.2020
На парковке ТРЦ «Радуга парк» в Екатеринбурге в ДТП пострадала 14-летняя девочка

20:52 | 2.01.2020
На улице Титова в Екатеринбурге иномарка от столкновения перевернулась на бок

20:29 | 2.01.2020
В поселке под Екатеринбургом потерялся корги

19:07 | 2.01.2020
СКР закрыл уголовное дело вожатого из Екатеринбурга

18:26 | 2.01.2020
Мэр Екатеринбурга утвердил создание Экологического совета

17:34 | 2.01.2020
В Нижнем Тагиле отечественная легковушка врезалась в маршрутку

17:11 | 2.01.2020
В Екатеринбурге ищут мужчину с татуировкой «за ВДВ»

16:20 | 2.01.2020
Пропавшего екатеринбуржца живым нашли в деревне

15:38 | 2.01.2020
На официальном портале Екатеринбурга появилась гигапиксельная панорама города

14:49 | 2.01.2020
Полиция Североуральска нашла пропавшую 15-летнюю девушку

13:18 | 2.01.2020
В Первоуральске обрушился лабиринт в ледовом городке, едва не придавив ребёнка

13:05 | 2.01.2020
В центральном парке Екатеринбурга стартует развлекательная программа

12:40 | 2.01.2020
Екатеринбург обзавёлся «стройными светофорами»

11:38 | 2.01.2020
В столице Урала ночью загорелся Lexus

11:23 | 2.01.2020
В Полевском загорелся ангар с утеплителем

09:49 | 2.01.2020
На трассе Екатеринбург — Пермь произошло смертельное ДТП

01.01.2020

20:55 | 1.01.2020
В Екатеринбурге на склоне горы сноубордист получил травму

18:42 | 1.01.2020
В Екатеринбурге уборка праздничного мусора останется за горожанами

16:50 | 1.01.2020
В Верхней Пышме горел частный дом

14:49 | 1.01.2020
Под Екатеринбургом произошло ДТП

12:56 | 1.01.2020
В МЧС Свердловской области отчитались о своей работе в новогоднюю ночь

11:15 | 1.01.2020
В Свердловской области сгорел частный двухквартирный жилой дом и мотоцикл

09:09 | 1.01.2020
В Сухом Логу новогодняя ночь началась с пожара

31.12.2019

18:10 | 31.12.2019
В новогодние праздники полиция Екатеринбурга будет особо внимательна к правонарушениям

17:02 | 31.12.2019
В столице Урала прокуратура поймала коррупционеров

16:05 | 31.12.2019
Погода в Екатеринбурге и области в новогоднюю ночь

15:34 | 31.12.2019
В Полевском осудят мошенницу, из-за которой пострадали шесть человек





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 