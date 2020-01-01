Пермь: новости дня
02:41 | 3.01.2020
В Перми на месте стадиона «Энергия» построят новый спортивный комплекс
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость развития спортивной инфраструктуры. По словам главы региона, важно не только строить новые объекты, но и приводить в порядок существующие. Постепенно все крупные стадионы краевой столицы будут отремонтированы и вновь смогут принимать любителей спорта.
На земельном участке площадью почти 29 тыс. квадратных метров планируется разместить новое здание комплекса и открытую площадку для занятий спортом. В комплексе предполагается разместить спортивные залы, бассейн длиной 25 метров на четыре дорожки, универсальную открытую спортивную площадку с беговым кругом 200 метров и мини-футбольным полем. По задумке даже на крыше можно будет заниматься спортом: проектировщикам необходимо предусмотреть возможность размещения там беговых дорожек, тропинок с перепадами высот для занятий скандинавской ходьбой, две спортивные площадки. Рассчитывается, что в новом спортивном комплексе будут проводиться соревнования, поэтому здесь появятся и трибуны. Они должны вмещать до 1000 человек.
Сейчас в Прикамье спортом и физической культурой регулярно (не менее трех раз в неделю) занимаются около 900 тыс. человек, что составляет более 36% населения Прикамья. К 2024 году в рамках нацпроекта «Демография», иницированного президентом России Владимиром Путиным, этот показатель планируется увеличить до 55%.
На выполнение работ у подрядчика будет 1 год и 3 месяца. За это время необходимо провести обследование существующих на участке строений для их дальнейшего сноса, организовать инженерно-изыскательские мероприятия, разработать объемно-планировочные решения, проектно-сметную документацию, рассчитать нагрузку на сети. Контроль действий подрядчика будет проходить в том числе за счет государственной экспертизы, проектировщик должен получить положительные заключения на результаты инженерно-изыскательских работ и проектно-сметную документацию.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта – 44,808 млн рублей.
© «Вечерние ведомости»
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