В феврале 2020 года Пермь примет Стартап-тур Фонда «Сколково»

02:37 | 3.01.2020

Пермь в третий раз станет одним из 10 российских городов, в котором Фонд «Сколково» проведет мероприятие Open Innovations Startup Tour по отбору инновационных проектов. С января по апрель 2020 года Стартап-тур приедет во Владивосток, Архангельск, Иваново, Красноярск, Иннополис, Екатеринбург, Уфу, Томск, Краснодар.



Авторы стартап-проектов могут подать заявки на участие в региональном Стартап-туре, перейдя по ссылке: https://startup-tour.ru/city/perm.



В этом году конкурс стартапов пройдет по трем направлениям: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии.



Перед организатором регионального мероприятия — Агентством инвестиционного развития Пермского края при поддержке технопарка «Morion Digital» и «Технопарка Пермь» — стоит задача найти порядка 150 инновационных проектов, которые смогут побороться за главный приз крупнейшей стартап-конференции Startup Village 2020 в размере 5 млн рублей.



Региональный этап Startup Tour включает в себя не только конкурс технологических проектов, но и образовательную (в этом году дистанционную) и деловую программы. В рамках тура пройдут сессии о глобальных тенденциях и международных практиках, тренинги для развития компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий. Представители институтов развития дадут полную информацию обо всех инструментах и возможностях поддержки стартапов.



Участниками мероприятия станут технологические предприниматели, индустриальные партнеры, инвесторы, представители технопарков и бизнес-инкубаторов, менторы, эксперты.



Пермские стартап-проекты уже не раз становились призерами конференции Startup Village. Так, победителем Стартап-тура в 2018 году стала компания «Ф2 инновации», получившая приз в размере 300 тыс. рублей в Перми и 2 млн рублей на Startup Village 2018. Еще одной яркой историей стала победа в Стартап-туре компании Promobot. Пермский производитель всемирно известных роботов в 2015 году получил на Startup Village не только денежный приз, но и приглашение на участие в Международном форуме стартапов и высокотехнологичных компаний Slush в Хельсинки. В столице Финляндии пермская компания получила приз зрительских симпатий, нашла новых клиентов и привлекла внимание Forbes. Директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев вошел в международный список Forbes «30 under 30».



По словам председателя Фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, сегодня доля проектов, реализуемых в цифровой экономике, оценивается в 3% ВВП, но этот показатель должен быть как минимум двузначным. «Благодаря Стартап-туру количество инновационных предприятий в России в последние годы значительно выросло. Данный проект необходим для того, чтобы охватить как можно больше предпринимателей по всей России. Не замыкаясь на Москве, а передавая идеи и лучший опыт тем, кто работает, живет и учится в самых разных регионах. И это удается делать. Если несколько лет назад у нас были десятки и сотни бизнесменов, предлагающих инновационные решения, то сейчас их десятки тысяч», — отметил Аркадий Дворкович.



Open Innovations Startup Tour —конкурс и конференция для стартапов, которые проводятся Фондом «Сколково» в разных городах России с 2011 года. Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд, проектов и развитие компетенций региональных сервис-провайдеров: операторов, инвесторов, патентных поверенных, региональных бизнес-инкубаторов и пр.

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