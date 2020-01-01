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02:33 | 3.01.2020

В этом году начнется строительство нового здания Пермской художественной галереи

Объявлен аукцион на строительство нового здания художественной галереи. Подрядчик приступит к работам в 2020 году. Сдать объект в эксплуатацию он должен в 2023 году.

Проект, разработанный архитектурным бюро Сергея Чобана SPEECH, будет реализован на территории бывшего завода им. Шпагина. Площадь пятиэтажного здания составит 21,639 тыс. квадратных метров. Для фасада со стороны Камы будет применено панорамное остекление. Рядом с новым зданием планируется сохранить три старых строения, их отремонтируют и используют для расширения пространства галереи.

- Мы очень рады, что работа идет по согласованному графику: есть архитектурный проект, сейчас запускается конкурс на строительство. А мы готовимся к переезду - так как в новом здании экспозиционные площади увеличатся в пять раз, у галереи наконец-то появится возможность показать те произведения, которые всю жизнь или долгое время находились в запасниках, часть из них мы уже начали реставрировать, - отметила директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян.

Строительные работы оцениваются в 4 млрд рублей, еще 1 млрд рублей будет направлен на установку специального оборудования для проведения выставок.
Напомним, до 2023 на территорию бывшего завода им. Шпагина также переедут часть экспозиции краеведческого музея (она расположится в бывшем цехе № 5) и Музей современного искусства PERMM – его разместят в цехе, обозначаемом «литер А».

© «Вечерние ведомости»

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