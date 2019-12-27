В новогоднюю ночь на улицах Перми будет работать 150 единиц техники и около 100 рабочих

15:09 | 31.12.2019

Замглавы администрации города Анатолий Дашкевич провел внеочередной штаб по благоустройству, где обсуждалась организация уборки улиц в праздники. Подрядчикам напомнили, что их работа не подразумевает выходных.



Ночью 31 декабря в Перми начался сильный снегопад, который продолжится весь день и новогоднюю ночь. По данным метеорологов, 31 декабря и 1 января ожидается сильный снег, метель. Также возможны порывы метра до 19 м/с. Прогноз погоды на предстоящие праздничные дни обещает почти ежедневные сильные осадки в виде снега.



Ночью на улицах города работало 253 единицы техники и порядка 150 рабочих. Сейчас количество техники на улицах составляет порядка 130 единиц, чтобы не создавать транспортных заторов.



Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич провел внеочередной штаб по благоустройству с участием представителей районных администраций и подрядных организаций. В ходе штаба подрядным организациям были даны поручения по уборке улиц в праздничные дни.



- Задача сегодняшнего дня – максимально расчистить улицы перед новогодними мероприятиями. Хочу напомнить подрядчикам, что наша работа не подразумевает выходных дней. Нужно организовать уборку таким образом, чтобы жители города могли безопасно осуществлять как пешеходное, так и автотранспортное движение, - отметил Анатолий Дашкевич.



В ходе совещания была дана разнарядка на ближайшие дни: сконцентрироваться на прометании проезжих частей и тротуаров, применять противогололедные смеси только на определенных участках – спусках, подъемах, перекрестках. Особое внимание поручено уделять очистке парковочных карманов. В новогоднюю ночь на улицы города выйдет порядка 150 единиц техники и около 100 дорожных рабочих.



Водителям автотранспорта необходимо быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных маневров, соблюдать дистанцию. Пассажирам общественного транспорта и автомобилистам рекомендуется рассчитывать время в пути с учетом сложных погодных условий.

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