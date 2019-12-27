В новогодние праздники пожарные советуют особое внимание уделять детям

12:01 | 31.12.2019

Анализ пожаров, возникающих по причине детской шалости с огнем, показывает, что они часто вызваны отсутствием у детей навыков осторожного обращения с огнем и недостаточным контролем со стороны взрослых.



В департаменте общественной безопасности напоминают, что если пожар произойдет в результате отсутствия контроля за детьми, то родители по закону несут за это ответственность в административном порядке.



Специалисты рекомендуют разъяснять детям опасность игр и шалостей с огнем, учить их правильному использованию электробытовых приборов, рассказывать о правилах пользования первичными средствами пожаротушения и огнетушителями. Нельзя позволять детям разжигать печи или присматривать за топящимися печами, горящими примусами и керогазами. Также взрослым напоминают о необходимости хранить спички в недоступных для детей местах, запрещать им покупать спички и зажигалки.



Дети должны запомнить свой адрес и телефон пожарной охраны – 01 (с сотового телефона - 101 и 112), уметь при необходимости вызвать помощь.



Невыполнение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность, а при возникновении пожара - административную и уголовную ответственность.

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