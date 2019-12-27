Пермь: новости дня
11:59 | 31.12.2019
В новогоднюю ночь пермяков и гостей города ждут на эспланаде
В Перми на финишную прямую выходит подготовка к празднованию Нового года и Рождества Христова. Для жителей и гостей города в эти новогодние каникулы состоятся сотни развлекательных событий, которые охватят все районы города. Центральной площадкой празднования станет городская эспланада, где сейчас завершается строительство ледового комплекса «Легенды древней Пармы».
Главное праздничное шоу состоится в ледовом городке и объединит десятки артистов и тысячи зрителей. В эту ночь можно будет увидеть яркую новогоднюю программу с участием известных артистов и творческих шоу-групп из Перми. Среди них – ансамбли Городского концертного объединения «Ярмарка» и «Воскресение», группы «НИЛ» и «Катрина», театр огня «Игры пламени» и другие.
В этом году впервые к команде опытных ведущих присоединится Снегурочка «из народа». В начале декабря организаторы предложили жительницам Перми, желающим поздравить город в Новогоднюю ночь с главной сцены, поучаствовать в конкурсе Снегурочек. Для финального голосования режиссерской группой были выбраны 6 участниц, видеовизитки которых опубликовали в группе «Мой город – Пермь!» ВКонтакте. Большее число голосов пермяки отдали за Полину Овчинникову, которой и предстоит стать главной пермской Снегурочкой. Известно, что Полина живет и учится в Перми, в настоящее время она – студентка Пермского государственного института культуры.
Празднование начнется в 23:30 и продлится до 04:00. В 00:00 и в 02:00 состоится пиротехническое шоу, с 03:00 до 04:00 в программе – шоу ОPEN AIR team, специальный гость – DJ Mowgli.
Для желающих встретить Новый год на коньках на эспланаде будет работать каток у монумента «Героям фронта и тыла». Выход на лед со своим спортинвентарем – свободный.
© «Вечерние ведомости»
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