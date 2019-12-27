В районах Перми в новогодние каникулы будут работать «дежурные» телефоны по вопросам ЖКХ

11:57 | 31.12.2019

В администрации города прошел штаб, где были даны поручения по организации работы сетевых компаний и вывозу мусора в праздничные дни. Жители смогут обращаться по интересующим вопросам в администрации районов.



В предновогодние дни на особом контроле стоят вопросы организации работы сетевых компаний и вывоза мусора в период долгих праздников. На штабе присутствовали первые заместители глав районных администраций, представители ресурсоснабжающих организаций, городского департамента ЖКХ, ПМУП «Полигон», а также операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.



Участники штаба обсудили вопросы обеспечения своевременной и качественной уборки придомовых территорий, своевременного вывоза твердых коммунальных и крупногабаритных отходов с контейнерных площадок. Кроме того, в случае возникновения нештатных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры будет обеспечено оперативное реагирование всех служб. Руководители ресурсоснабжающих организаций подтвердили полную готовность своих диспетчерских и аварийных служб.



Утверждены графики дежурства департамента ЖКХ администрации Перми, районных администраций, компаний-возчиков отходов, ПМУП «Полигон» в выходные и праздничные дни.



В ПКГУП «Теплоэнерго» пояснили, что в новогодние каникулы для быстрого реагирования ежедневно с 9:00 до 18:00 будет работать многоканальный дежурный телефон: 236-90-55. Информация о наличии твердых коммунальных отходов будет оперативно направляться компании-возчику.



В каждом районе с 30 декабря по 8 января будут работать дежурные телефоны. По этим номерам можно задать вопросы по содержанию придомовых территорий, а также узнать о работе сетевых компаний.



Телефоны:



Дзержинский район – 233-14-80



Индустриальный район – 227-92-20



Кировский район – 282-80-01



Ленинский район – 212-07-17



Мотовилихинский район – 260-48-59



Орджоникидзевский район – 263-46-80



Свердловский район– 241-27-85



Новые Ляды – 295-86-46.

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