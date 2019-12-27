«Т Плюс» модернизировала котельные в Заозерье и Курье в рамках концессии

11:41 | 31.12.2019

«Пермская сетевая компания» (ООО «ПСК», входит в состав Пермского филиала «Т Плюс») торжественно запустила в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную в микрорайоне Заозерье (Орджоникидзевский район города Перми). Энергообъект построен в рамках первого года реализации концессионного соглашения между ООО «ПСК» и администрацией города Перми.



Также в этом году еще две муниципальные котельные обновлены в микрорайонах Верхняя и Нижняя Курья. Всего в 2019 году энергетики по концессии с пермским властями направили на развитие теплоснабжения Перми 56,4 млн рублей.



Все три котельные переведены с низкоэффективного топлива – мазута и угля – на природный газ, автоматизированы и оснащены «умными» датчиками для регулировки подачи теплоносителя без участия персонала. Текущие показатели теплоснабжения контролируются дистанционно, что позволяет обеспечивать комфортную температуру в квартирах. Это позволит повысить качество услуг отопления и горячего водоснабжения для населения.



«Открытие котельной в Заозерье – знаковое событие для города. Благодаря энергетикам «Т Плюс» людям, которые живут здесь, будет намного комфортнее жить. Так, перевод котельных на газ позволит резко улучшить экологическую обстановку этих территорий. Все это – результат концессионного соглашения с администрацией Перми», - отметил директор Пермского филиала «Т Плюс» Антон Трифонов.



Также в рамках концессии «ПСК» в 2019 году запустила процесс перевода системы теплоснабжения микрорайона Кислотные дачи в закрытый режим. Это позволит за 2020-2021 годы решить проблему с качеством горячей воды в домах жителей. В будущем году «Т Плюс» вложит в надежность теплоснабжения города 137,4 млн рублей инвестиций, которые энергокомпания привлечет из тарифных источников в рамках исполнения концессии.

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