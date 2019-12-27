Дмитрий Самойлов поздравил пермяков и гостей города с Новым годом

11:32 | 31.12.2019

- Новый год – один из самых долгожданных праздников. В предновогодние дни всегда улучшается настроение, мы с оптимизмом смотрим в будущее, строим планы, предвкушаем веселье в кругу семьи и друзей.



Пермь меняется на пути к трехсотлетнему юбилею, становится более комфортным, красивым и привлекательным городом для своих жителей и гостей. Все, чего мы добились в уходящем году – это результат слаженной работы всего городского сообщества: городских и краевых властей, депутатского корпуса, общественности. Каждый внес вклад своей энергией, активностью и неравнодушием, многие городские изменения стали воплощением пожеланий жителей, которые были выражены через различные каналы коммуникации.



В этом году качественно преобразилась городская среда – новая эспланада с фонтаном, холмами и качелями уже стала излюбленным местом отдыха для пермяков, продолжается реконструкция набережной реки Камы, отремонтированы многие дворы и парки.



2019 стал годом беспрецедентных вложений в развитие дорожной отрасли. Благодаря этому с каждым годом снижается количество мест концентрации ДТП, дороги становятся не только качественнее, но и безопаснее. Создание новых мест в детских садах и школах позволяет сформировать современную и интересную образовательную среду для творческого и интеллектуального развития юных пермяков. Строительство спортивных площадок и стадионов помогает приобщить все больше пермяков к здоровому образу жизни, заинтересовать новыми спортивными событиями города.



Впереди еще много работы – завершение крупных проектов в сфере дорожного строительства и благоустройства, восстановление архитектурного облика знаковых пермских улиц, сохранение и развитие действующих социальных программ. Убежден, что наступающий год принесет нам новые возможности делать наш город лучше для каждого его жителя.



От всего сердца поздравляю вас с Новым годом и желаю, чтобы 2020 год принес в каждый дом и семью счастье, радость, здоровье, благополучие и процветание! – пожелал всем жителям и гостям города глава Перми Дмитрий Самойлов.

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