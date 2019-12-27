Пермь: новости дня
15:25 | 30.12.2019
Во всех районах Перми открылись ледовые городки
В саду им. Миндовского в Индустриальном районе открылся ледовый городок, посвященный транспорту Пермского края. Здесь установлены ледовые фигуры, горки выполнены с элементами транспортных средств, а вход украшают светодиодные входные группы.
В Орджоникидзевском районе ледовый городок открыт в парке культуры и отдыха им. Чехова. Гости городка могут покататься на 2 ледяных горках, погулять в лабиринте, сфотографироваться со скульптурами, для детей построена интерактивная площадка. Установлена ледовая цифра «80», напоминающая о предстоящем в 2020 году праздновании 80-летнего юбилея района. В обоих парках запланированы развлекательные программы в течение новогодних каникул.
В Орджоникидзевском районе еще два ледовых городка открыты в микрорайонах Заозерье и Бумкомбинат. В Заозерье ледовый городок открылся на площади у клуба им. Златогорского. Здесь гостей ждут горка, лабиринт, ледовые скульптуры, новогодняя ель. В микрорайоне Бумкомбинат ледовый городок расположен на площади у Дворца культуры «Бумажник». Он состоит из горок, ледяных и снежных скульптур. На площади установлена живая новогодняя елка.
В поселке Новые Ляды открылся для посещения ледовый городок «Зимняя сказка». Он расположен на площади перед клубом «Юбилейный» по адресу: улица Мира, 1 и состоит из семи ледовых объектов. Посетителей встречают Дед Мороз и Снегурочка, с ними в городке разместились волк и лиса, а также ледяная избушка. Кроме того, в городке построили лабиринт и две горки: большая с выходом на один скат и средняя с выходом на два ската. Все ледовые объекты декорированы подсветкой.
В новогоднюю ночь с 01:00 до 05:00 часов здесь состоится традиционное праздничное гуляние «В Новый год танцуют все!». В программе примет участие коллектив «FRENDS» - победители и финалисты Российских и международных турниров по спортивным бальным танцам и лауреат Всероссийских и международных конкурсов, певец Александр Андронов.
Ранее в Перми открылись ледовые городки в Кировском, Мотовилихинском, Дзержинском и Свердловском районах. 29 декабря состоялось техническое открытие главного ледового комплекса на городской эспланаде.
© «Вечерние ведомости»
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