В праздники пермяков будут перевозить новогодние трамваи

15:14 | 30.12.2019

В Перми в честь празднования Нового года украсили гирляндами новые трамваи «Лев» и «Львенок». Они уже курсируют по городу.



Для украшения трамвая модели «Львенок» специалистам потребовалось порядка 400 метров гирлянд, для украшения модели «Лев» – 800 метров.



Напомним, по поручению главы Перми Дмитрия Самойлова проезд в новых трамваях до 8 января бесплатный. Также бесплатным проезд будет в новогоднюю ночь на 8 автобусных и 3 трамвайных маршрутах.



Напомним, в первый рейс новые трамваи отправились 23 декабря. Трамвай «Лев» курсирует по маршруту №11 «Микрорайон Висим – Школа 107», «Львенок» - по маршруту №4 «Микрорайон Висим – Станция Пермь-2». В новых вагонах установлено все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны обладают запасом автономного хода. В трамваях предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Вагоны полностью низкопольные и подходят для перевозки маломобильных категорий пассажиров.

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