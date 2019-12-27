Пермские ЗАГСы будут работать в новогодние праздники по особому графику

15:10 | 30.12.2019

Управление ЗАГС администрации Перми утвердило график работы районных отделов с 30 декабря по 8 января.



Сегодня, 30 декабря, не работают Мотовилихинский и Свердловские отделы ЗАГС, остальные отделы функционируют в обычном режиме с 9:00 до 18:00. Прием граждан ведется до 17:30.



31 декабря все отделы работают по обычному графику с 9:00 до 16:00. Прием граждан – до 15:30.



Выходными для отделов ЗАГС станут 1, 3, 5, 7, 8 января. Так, 2 января «дежурит» Дзержинский отдел с 9:00 до 15:30, 4 января – Свердловский отдел с 9:00 до 15:30, 6 января – Мотовилихинский отдел с 9:00 до 15:30. К своему обычному графику отделы ЗАГС вернутся с 9 января.

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