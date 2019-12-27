Пермякам напоминают о необходимости соблюдать тишину в ночное время

15:00 | 30.12.2019

Как сообщили в департаменте общественной безопасности администрации Перми, за совершение в ночное время действий, нарушающих тишину и покой граждан, предусмотрена административная ответственность.



Этот вопрос регламентирован статьей 7.2. «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время» Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».



Совершение в ночное время действий, нарушающих тишину и покой граждан, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.



Те же действия, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию за правонарушение, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.



Шуметь запрещается ночью в рабочие дни с 22:00 до 07:00, в выходные и праздничные дни – с 22:00 до 09:00. Соблюдать закон о тишине необходимо в социальных объектах, а также в квартирах жилых домов и частных домовладениях, местах общего пользования жилых домов.



К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся громкий звук включенных радиоприемников, телевизоров и другого оборудования, использование пиротехнических средств, крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах, производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ и ряд других.



Вместе с тем, положения статьи не распространяются, например, на граждан и юридических лиц в месте проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, при использовании ими пиротехнических средств в новогоднюю ночь, в период с 23:00 31 декабря до 07:00 1 января.

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