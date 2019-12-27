Пермь: новости дня
14:40 | 30.12.2019
Председатель Пермской гордумы поздравляет горожан с Новым годом
Поздравляю вас с Новым годом!
Новогодние дни – это красочная и добрая атмосфера радости и единения, время надежд и планов, приятных встреч и сюрпризов. В каждом доме, в каждой семье царит особое праздничное настроение, придающее сил, энергии и оптимизма. Мы благодарим уходящий год и вновь ставим перед собой амбициозные задачи, стремимся к новым вершинам. Пусть наши личные достижения и успехи содействуют поступательному развитию России, пусть процветают город Пермь и Пермский край!
От души желаю здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех начинаниях!
Председатель Пермской городской Думы Ю.А. Уткин
© «Вечерние ведомости»
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