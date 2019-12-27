Председатель Пермской гордумы поздравляет горожан с Новым годом

14:40 | 30.12.2019

Дорогие друзья!



Поздравляю вас с Новым годом!



Новогодние дни – это красочная и добрая атмосфера радости и единения, время надежд и планов, приятных встреч и сюрпризов. В каждом доме, в каждой семье царит особое праздничное настроение, придающее сил, энергии и оптимизма. Мы благодарим уходящий год и вновь ставим перед собой амбициозные задачи, стремимся к новым вершинам. Пусть наши личные достижения и успехи содействуют поступательному развитию России, пусть процветают город Пермь и Пермский край!



От души желаю здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех начинаниях!



Председатель Пермской городской Думы Ю.А. Уткин

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