Спикер ЗС Пермского края поздравляет жителей региона с праздником

14:30 | 30.12.2019

Дорогие земляки!



Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!



С добрыми надеждами мы всегда встречаем эти любимые и долгожданные праздники. Пусть в будущем году, даже в самые сильные морозы, в вашем доме будет тепло, светло и уютно.



Желаю, чтобы вы были окружены заботой и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь! Любви, добра и благополучия!



Счастья вам в Новом году!



Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих

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