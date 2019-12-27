Пермь: новости дня
14:26 | 30.12.2019
В Перми на улице Героев Хасана открыт для движения участок вдоль ТЦ «Шоколад»
Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, на этом участке с октября велись работы по переустройству водопровода, канализации, сетей связи, а также строительство сети ливневой канализации. Сейчас эти работы завершены, а покрытие проезжей части выполнено во временном варианте, чтобы обеспечить движение по всем четырем полосам. В весенне-летний период на участке будут выполнены работы по строительству основания и покрытия автодороги. Работы на участке от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева продолжаются, там для движения по-прежнему доступны 2 полосы по одной в каждом направлении.
Напомним, в ходе реконструкции на участке от улицы Василия Васильева до улицы Хлебозаводской будет устроено 6 полос движения, по 3 в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль обеих сторон улицы будут обустроены тротуары, появится велодорожка. Кроме того, в ходе строительства будет применено новое для города технологическое решение, связанное с организацией дорожного движения. Взаимодействие автомобилей и пешеходов будет сведено к минимуму. Технология «отнесенный поворот» позволит машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода. Соответственно, пересекать его будут только те машины, которые проезжают прямо. Такой способ организации дорожного движения будет применен в Перми впервые.
Подрядчик выполнит работы по устройству дорожного покрытия, строительству светофорных объектов, переустройству сетей наружного освещения, электроснабжения. Будет выполнено строительство ливневой канализации, переустройство сетей связи, сетей водопровода и канализации, произведено оборудование железнодорожных переездов и озеленение улицы. Установят и автоматизированную систему управления дорожным движением. Полностью закончить реконструкцию улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева планируется в 2021 году.
Реконструкция данного участка – завершающий этап глобальной реконструкции «ворот города». Осенью прошлого года была закончена реконструкция улицы Героев Хасана на пересечении с Транссибирской магистралью. Благодаря этому удалось без остановки движения автотранспорта и без прекращения движения поездов по Транссибирской магистрали ликвидировать «узкое горлышко», а на его месте провести расширение дороги до 6 полос движения. После окончания строительства качественно новой транспортной развязки у жителей и гостей Перми появится возможность быстро и беспрепятственно преодолевать этот участок.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:41 | 30.12.2019
В Екатеринбурге ещё днем образовались девятибалльные пробки
15:25 | 30.12.2019
Во всех районах Перми открылись ледовые городки
15:14 | 30.12.2019
В праздники пермяков будут перевозить новогодние трамваи
15:10 | 30.12.2019
Пермские ЗАГСы будут работать в новогодние праздники по особому графику
15:08 | 30.12.2019
Экс-чиновника МУГИСО Игоря Разунина оставили под стражей до 20 апреля
15:00 | 30.12.2019
Пермякам напоминают о необходимости соблюдать тишину в ночное время
14:44 | 30.12.2019
В Белоярском вынесен приговор Марине Мартемьяновой, сбившей двух девушек. Прокуратуру суд не услышал
14:40 | 30.12.2019
Председатель Пермской гордумы поздравляет горожан с Новым годом
14:35 | 30.12.2019
Почта России отдыхает 1 и 2 января
14:30 | 30.12.2019
Спикер ЗС Пермского края поздравляет жителей региона с праздником
14:10 | 30.12.2019
Губернатор поздравляет прикамцев с наступающим Новым годом
13:51 | 30.12.2019
В перинатальном центре Екатеринбурга новорожденных будут выписывать в новогодних костюмах
13:46 | 30.12.2019
Компания «Интерсвязь» запустила оригинальное приложение
13:27 | 30.12.2019
«Лыжня России» в Нижнем Тагиле пройдет 8 февраля
13:23 | 30.12.2019
Погода в Перми будет переменчивой
13:06 | 30.12.2019
В баре Краснотурьинска женщина вспомнила старую обиду и с ножом напала на посетителя
13:04 | 30.12.2019
Депутат Госдумы побывал в гостях в детском социальном центре
12:33 | 30.12.2019
На Серовском тракте из-за аварии товар оказался разбросан по дороге
12:05 | 30.12.2019
В столице Урала транспортные полицейские изъяли три килограмма героина
11:42 | 30.12.2019
В Свердловской области закончено расследование дела риэлторов-мошенников
11:11 | 30.12.2019
Свердловские предприниматели получали штрафы по фальшивым документам
10:42 | 30.12.2019
Полиция Североуральска ищет пропавшую пять дней назад школьницу
10:17 | 30.12.2019
В Екатеринбурге зарезали получившего зарплату рабочего
09:54 | 30.12.2019
Под Нижним Тагилом сгорел жилой дом
09:39 | 30.12.2019
Под Первоуральском разыскивают 18-летнего школьника
19:08 | 29.12.2019
Свердловский «Автомобилист» на выезде проиграл «Барысу» 4:2
17:37 | 29.12.2019
Пропавших на Урале туристов нашли
15:03 | 29.12.2019
На Урале спасатели на вертолете ищут двух пропавших туристов
14:36 | 29.12.2019
Следственный комитет проверяет инцидент с экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге
13:41 | 29.12.2019
Погода в Екатеринбурге и области в последние дни уходящего года. Похолодает до -26 °С
13:07 | 29.12.2019
Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Шарджу, вернулся из-за упавшей в обморок пассажирки