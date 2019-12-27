В Перми на улице Героев Хасана открыт для движения участок вдоль ТЦ «Шоколад»

14:26 | 30.12.2019

Открыто движение автотранспорта по четырем полосам улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до здания по улице Героев Хасана, 64б в районе ТЦ «Шоколад» и ТЦ «Евразия».



Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, на этом участке с октября велись работы по переустройству водопровода, канализации, сетей связи, а также строительство сети ливневой канализации. Сейчас эти работы завершены, а покрытие проезжей части выполнено во временном варианте, чтобы обеспечить движение по всем четырем полосам. В весенне-летний период на участке будут выполнены работы по строительству основания и покрытия автодороги. Работы на участке от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева продолжаются, там для движения по-прежнему доступны 2 полосы по одной в каждом направлении.



Напомним, в ходе реконструкции на участке от улицы Василия Васильева до улицы Хлебозаводской будет устроено 6 полос движения, по 3 в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль обеих сторон улицы будут обустроены тротуары, появится велодорожка. Кроме того, в ходе строительства будет применено новое для города технологическое решение, связанное с организацией дорожного движения. Взаимодействие автомобилей и пешеходов будет сведено к минимуму. Технология «отнесенный поворот» позволит машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода. Соответственно, пересекать его будут только те машины, которые проезжают прямо. Такой способ организации дорожного движения будет применен в Перми впервые.



Подрядчик выполнит работы по устройству дорожного покрытия, строительству светофорных объектов, переустройству сетей наружного освещения, электроснабжения. Будет выполнено строительство ливневой канализации, переустройство сетей связи, сетей водопровода и канализации, произведено оборудование железнодорожных переездов и озеленение улицы. Установят и автоматизированную систему управления дорожным движением. Полностью закончить реконструкцию улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева планируется в 2021 году.



Реконструкция данного участка – завершающий этап глобальной реконструкции «ворот города». Осенью прошлого года была закончена реконструкция улицы Героев Хасана на пересечении с Транссибирской магистралью. Благодаря этому удалось без остановки движения автотранспорта и без прекращения движения поездов по Транссибирской магистрали ликвидировать «узкое горлышко», а на его месте провести расширение дороги до 6 полос движения. После окончания строительства качественно новой транспортной развязки у жителей и гостей Перми появится возможность быстро и беспрепятственно преодолевать этот участок.

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