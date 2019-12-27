Губернатор поздравляет прикамцев с наступающим Новым годом

14:10 | 30.12.2019

Уважаемые жители Пермского края!



Дорогие друзья!



Поздравляю вас с наступающим Новым годом!



С самым любимым, семейным и волшебным праздником!



И еще – самым долгожданным. Ведь в это время становятся наряднее наши города и села. Радостная атмосфера царит в каждом доме. А дети и взрослые верят, что сбываются самые заветные мечты.



В этом году каждый из нас приложил немало усилий, чтобы близкие были счастливы, а Пермский край развивался. И каким будет новый год – зависит только от нас. От того, как будем стараться в работе и учебе, окружи́м вниманием и любовью свою семью, сколько доброго и полезного сделаем для других.



Сейчас – самое время, чтобы поблагодарить уходящий год за все, что в нем произошло. Сказать спасибо всем, кто был рядом. Позвонить тем, кто далеко. Собраться в кругу семьи, обнять родных, порадоваться, что мы вместе. И с верой в лучшее встречать Новый 2020й год.



Пусть он принесет удачу и благополучие. Пусть в каждом доме будет счастье и любовь! Пусть сбудутся все мечты!



С Новым годом!



Губернатор Пермского края М. Г. Решетников

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