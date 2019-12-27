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Пермь: новости дня


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13:23 | 30.12.2019

Погода в Перми будет переменчивой

Сейчас в столице Прикамья -16 градусов, солнечно. Сегодня, 30 декабря, днем в Перми будет около -15°C, ночью – около -20°C.

Завтра утром начнется снегопад; днем будет около -10°C, к вечеру потеплеет до -3°C, а снегопад ослабеет. В новогоднюю ночь будет около -3°C, слабый снег. В среду, 1 января, холодный фронт принесет понижение температуры до -10°C, умеренный снег продолжится; ночью похолодает до -20°C. В четверг будет около -13°C, ночью до -20°C. С пятницы начнется потепление, и в субботу, по предварительным прогнозам, столбик термометра может подняться выше нуля.

© «Вечерние ведомости»

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