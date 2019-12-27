Пермь: новости дня
03:35 | 29.12.2019
В следующем году весь лес Пермского края возьмут под контроль из космоса
«На сегодня достигнута договоренность с Рослесхозом о расширении площади традиционного мониторинга до 9,8 млн гектаров, тем самым площадь охвата всеми видами мониторинга увеличится на 1,6 млн гектаров. Оставшиеся 2 млн гектаров леса, не охваченных мониторингом, планируем «перекрыть» с помощью реализации проекта по оперативному космическому мониторингу на основе государственно-частного партнерства и силами минприроды Пермского края», - отмечает министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.
Напомним, в 2019 году минприроды Пермского края подписало соглашение с АО «Соликамскбумпром» и ООО «Уралбумага» по ведению оперативного мониторинга лесов на территории Вайского и Добрянского лесничеств общей площадью 1,1 млн гектаров.
Эффективность применения цифровых технологий в лесной отрасли доказывает положительная динамика снижения числа незаконных рубок. За последние годы количество незаконных рубок в крае сократилось более чем в 3 раза, объем незаконно заготовленной древесины – в 2 раза.
Стоит отметить, что от 40 до 50% всех случаев незаконной рубки выявляется при проведении патрулирований территорий сотрудниками лесничеств. Также проводятся приемка мест проведения рубок, мероприятия ведомственного контроля - все это позволило существенно сократить ущерб, который наносится лесным богатствам региона.
В случае проведения оперативного мониторинга космические снимки анализируются один раз в две недели или один раз в месяц. Для сравнения, при традиционном мониторинге анализ снимков происходит раз в год, при непрерывном – раз в месяц.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
03:35 | 29.12.2019
В следующем году весь лес Пермского края возьмут под контроль из космоса
03:32 | 29.12.2019
31 декабря в Перми будет скорректирован график работы катков в рамках проекта «Ледовый сезон»
18:57 | 28.12.2019
Инкассатора, едва не сбившего ребенка в Екатеринбурге, уволят с работы
18:44 | 28.12.2019
Отреставрированный сквер за екатеринбургским Оперным театром открылся
17:48 | 28.12.2019
В аэропорту Екатеринбурга совершил аварийную посадку самолёт «Уральских авиалиний»
16:17 | 28.12.2019
Екатеринбург встал в предновогодние пробки
14:49 | 28.12.2019
Медведев назвал условия предоставления субсидий для проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге
14:12 | 28.12.2019
В Екатеринбурге волонтеры «Зооспаса» достали из вентиляционной шахты 16-этажки котенка
12:06 | 28.12.2019
В Екатеринбурге инкассаторы чуть не сбили ребёнка
11:27 | 28.12.2019
Эвакуировались более ста человек: в баре на Урале вспыхнул пожар
11:16 | 28.12.2019
В Екатеринбурге на Бебеля столкнулись SKODA и Hyundai, есть пострадавшие
10:12 | 28.12.2019
В аварии в Екатеринбурге пострадали два человека
21:19 | 27.12.2019
При ограблении заправки в Камышлове ранен охранник
19:42 | 27.12.2019
В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие главной ёлки
19:10 | 27.12.2019
В Екатеринбурге подростку взрывчаткой оторвало кисть
18:50 | 27.12.2019
В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения молодого человека
18:12 | 27.12.2019
В Свердловской области ожидаются сильные осадки и метель
18:00 | 27.12.2019
В течение года 88 организаций дополнительного образования Свердловской области нарушили правила санитарии
17:43 | 27.12.2019
В Перми пройдет творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья
17:40 | 27.12.2019
Екатеринбургские ледовые городки проверила специальная комиссия
17:29 | 27.12.2019
800 школьников побывали на новогодней елке главы Перми
17:16 | 27.12.2019
Специалисты завода-изготовителя выясняют причину неполадки правого заднего фонаря трамвая «Лев»
17:16 | 27.12.2019
Мэр Екатеринбурга поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
17:01 | 27.12.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на Рождественские встречи
17:00 | 27.12.2019
В Екатеринбурге директор турфирмы получил реальный срок
16:32 | 27.12.2019
В Верхней Пышме «зажгли» медную ёлку
16:12 | 27.12.2019
В столице Урала начались предновогодние пробки
15:51 | 27.12.2019
Свердловская прокуратура проверила колонию в Каменске-Уральском