В следующем году весь лес Пермского края возьмут под контроль из космоса

03:35 | 29.12.2019

В 2020 году космический дистанционный мониторинг охватит всю площадь лесов Пермского края – это порядка 12 млн га. На сегодня общая площадь земель лесного фонда, охваченная мониторингом, составляет 8,2 млн гектаров, это около 70% от общей площади лесов Пермского края. Из них 6,8 млн гектаров охвачены традиционным космическим мониторингом лесов, проводимым Рослесхозом.



«На сегодня достигнута договоренность с Рослесхозом о расширении площади традиционного мониторинга до 9,8 млн гектаров, тем самым площадь охвата всеми видами мониторинга увеличится на 1,6 млн гектаров. Оставшиеся 2 млн гектаров леса, не охваченных мониторингом, планируем «перекрыть» с помощью реализации проекта по оперативному космическому мониторингу на основе государственно-частного партнерства и силами минприроды Пермского края», - отмечает министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.



Напомним, в 2019 году минприроды Пермского края подписало соглашение с АО «Соликамскбумпром» и ООО «Уралбумага» по ведению оперативного мониторинга лесов на территории Вайского и Добрянского лесничеств общей площадью 1,1 млн гектаров.



Эффективность применения цифровых технологий в лесной отрасли доказывает положительная динамика снижения числа незаконных рубок. За последние годы количество незаконных рубок в крае сократилось более чем в 3 раза, объем незаконно заготовленной древесины – в 2 раза.



Стоит отметить, что от 40 до 50% всех случаев незаконной рубки выявляется при проведении патрулирований территорий сотрудниками лесничеств. Также проводятся приемка мест проведения рубок, мероприятия ведомственного контроля - все это позволило существенно сократить ущерб, который наносится лесным богатствам региона.



В случае проведения оперативного мониторинга космические снимки анализируются один раз в две недели или один раз в месяц. Для сравнения, при традиционном мониторинге анализ снимков происходит раз в год, при непрерывном – раз в месяц.

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