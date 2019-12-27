 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

03:35 | 29.12.2019

В следующем году весь лес Пермского края возьмут под контроль из космоса

В 2020 году космический дистанционный мониторинг охватит всю площадь лесов Пермского края – это порядка 12 млн га. На сегодня общая площадь земель лесного фонда, охваченная мониторингом, составляет 8,2 млн гектаров, это около 70% от общей площади лесов Пермского края. Из них 6,8 млн гектаров охвачены традиционным космическим мониторингом лесов, проводимым Рослесхозом.

«На сегодня достигнута договоренность с Рослесхозом о расширении площади традиционного мониторинга до 9,8 млн гектаров, тем самым площадь охвата всеми видами мониторинга увеличится на 1,6 млн гектаров. Оставшиеся 2 млн гектаров леса, не охваченных мониторингом, планируем «перекрыть» с помощью реализации проекта по оперативному космическому мониторингу на основе государственно-частного партнерства и силами минприроды Пермского края», - отмечает министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.

Напомним, в 2019 году минприроды Пермского края подписало соглашение с АО «Соликамскбумпром» и ООО «Уралбумага» по ведению оперативного мониторинга лесов на территории Вайского и Добрянского лесничеств общей площадью 1,1 млн гектаров.

Эффективность применения цифровых технологий в лесной отрасли доказывает положительная динамика снижения числа незаконных рубок. За последние годы количество незаконных рубок в крае сократилось более чем в 3 раза, объем незаконно заготовленной древесины – в 2 раза.

Стоит отметить, что от 40 до 50% всех случаев незаконной рубки выявляется при проведении патрулирований территорий сотрудниками лесничеств. Также проводятся приемка мест проведения рубок, мероприятия ведомственного контроля - все это позволило существенно сократить ущерб, который наносится лесным богатствам региона.

В случае проведения оперативного мониторинга космические снимки анализируются один раз в две недели или один раз в месяц. Для сравнения, при традиционном мониторинге анализ снимков происходит раз в год, при непрерывном – раз в месяц.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

03:35 | 29.12.2019
В следующем году весь лес Пермского края возьмут под контроль из космоса

03:34 | 29.12.2019
В Рождество на пермской эспланаде стартует турнир Кубка России «Зимний вернисаж»

03:32 | 29.12.2019
31 декабря в Перми будет скорректирован график работы катков в рамках проекта «Ледовый сезон»

28.12.2019

18:57 | 28.12.2019
Инкассатора, едва не сбившего ребенка в Екатеринбурге, уволят с работы

18:44 | 28.12.2019
Отреставрированный сквер за екатеринбургским Оперным театром открылся

17:48 | 28.12.2019
В аэропорту Екатеринбурга совершил аварийную посадку самолёт «Уральских авиалиний»

16:17 | 28.12.2019
Екатеринбург встал в предновогодние пробки

15:15 | 28.12.2019
Свердловский Роспотребнадзор проверит магазины, чтобы выявить продажу снюса

14:49 | 28.12.2019
Медведев назвал условия предоставления субсидий для проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге

14:12 | 28.12.2019
В Екатеринбурге волонтеры «Зооспаса» достали из вентиляционной шахты 16-этажки котенка

13:51 | 28.12.2019
Жители Свердловской области досрочно получат январские пенсии и соцвыплаты

12:23 | 28.12.2019
В Свердловской области долг предприятия за электроэнергию оплатит директор

12:06 | 28.12.2019
В Екатеринбурге инкассаторы чуть не сбили ребёнка

11:27 | 28.12.2019
Эвакуировались более ста человек: в баре на Урале вспыхнул пожар

11:16 | 28.12.2019
В Екатеринбурге на Бебеля столкнулись SKODA и Hyundai, есть пострадавшие

10:56 | 28.12.2019
И вновь о прекрасном: свердловчане увидят на небе Луну в сопровождении Венеры

10:12 | 28.12.2019
В аварии в Екатеринбурге пострадали два человека

27.12.2019

21:19 | 27.12.2019
При ограблении заправки в Камышлове ранен охранник

19:42 | 27.12.2019
В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие главной ёлки

19:10 | 27.12.2019
В Екатеринбурге подростку взрывчаткой оторвало кисть

18:50 | 27.12.2019
В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения молодого человека

18:12 | 27.12.2019
В Свердловской области ожидаются сильные осадки и метель

18:00 | 27.12.2019
В течение года 88 организаций дополнительного образования Свердловской области нарушили правила санитарии

17:58 | 27.12.2019
Спортсмены из Прикамья вошли в состав сборной России по лыжному ориентированию

17:43 | 27.12.2019
В Перми пройдет творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья

17:40 | 27.12.2019
Екатеринбургские ледовые городки проверила специальная комиссия

17:29 | 27.12.2019
800 школьников побывали на новогодней елке главы Перми

17:16 | 27.12.2019
Специалисты завода-изготовителя выясняют причину неполадки правого заднего фонаря трамвая «Лев»

17:16 | 27.12.2019
Мэр Екатеринбурга поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

17:01 | 27.12.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на Рождественские встречи

17:00 | 27.12.2019
В Екатеринбурге директор турфирмы получил реальный срок

16:56 | 27.12.2019
Вокруг исторического экшена «Союз Спасения» развернулась масштабная дискуссия

16:39 | 27.12.2019
Свердловский «Автомобилист» по буллитам потерпел поражение в матче с «Амуром»

16:32 | 27.12.2019
В Верхней Пышме «зажгли» медную ёлку

16:12 | 27.12.2019
В столице Урала начались предновогодние пробки

15:51 | 27.12.2019
Свердловская прокуратура проверила колонию в Каменске-Уральском





Мы в соцсетях



Архив
«    Декабрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 