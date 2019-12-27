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03:32 | 29.12.2019

31 декабря в Перми будет скорректирован график работы катков в рамках проекта «Ледовый сезон»

Во вторник, 31 декабря, время бесплатного выхода на лед муниципальных катков, участвующих в проекте администрации Перми «Ледовый сезон», переносится на два часа раньше. Покататься в этот день можно будет с 18:00 до 20:00. С 3 января катки будут работать по обычному графику.

Напомним, в этом году покататься на коньках бесплатно можно на 8 муниципальных катках. Это «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26). Еще одним бесплатным местом занятий в этом году стал каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).

Пользоваться бесплатно этими катками все желающие могут по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00, за исключением 31 декабря. В этот день бесплатные катания переносятся на время с 18:00 до 20:00.

© «Вечерние ведомости»

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