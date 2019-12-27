Пермь: новости дня
03:32 | 29.12.2019
31 декабря в Перми будет скорректирован график работы катков в рамках проекта «Ледовый сезон»
Напомним, в этом году покататься на коньках бесплатно можно на 8 муниципальных катках. Это «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26). Еще одним бесплатным местом занятий в этом году стал каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).
Пользоваться бесплатно этими катками все желающие могут по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00, за исключением 31 декабря. В этот день бесплатные катания переносятся на время с 18:00 до 20:00.
© «Вечерние ведомости»
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