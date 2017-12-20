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17:58 | 27.12.2019

Спортсмены из Прикамья вошли в состав сборной России по лыжному ориентированию

В Златоусте завершился чемпионат и кубок России по спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 29 субъектов России. Делегация ориентировщиков Пермского края показала достойные результаты и завоевала 34 медали.

По итогам семидневных соревнований 10 пермских спортсменов вошли в состав сборной Российской Федерации по лыжному ориентированию. Они будут представлять страну на крупных международных соревнованиях. Ближайшие из них пройдут в феврале в Латвии: кубок мира, первенство мира и первенство Европы по спортивному ориентированию.

Владислав Киселев, Эдуард Хренников, Татьяна Оборина, Ксения Терехова будут бороться за кубок мира по лыжному ориентированию. Иван Костин, Варвара Ермолаева выступят на первенстве мира по лыжному ориентированию. Юля Хренникова, Валерия Саранина, Елизавета Бараева, Егор Сопов станут участниками первенства Европы.

Абсолютной чемпионкой соревнований в Златоусте в возрастной группе «Девушки до 18 лет» стала Юлия Хренникова. Она принесла в копилку пермской сборной 6 золотых медалей и 1 бронзовую.

Два «золота» и одно «серебро» завоевал Эдуард Хренников – известный в России и мире ориентировщик. В его копилке побед – четыре кубка мира по ориентированию. Эдуарда сравнивают с легендой мирового биатлона и его ровесником – Уле Эйнаром Бьерндаленом.

Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу (дистанцию) через контрольные пункты (КП), расположенные на местности. Результаты определяются по времени прохождения дистанции (в определенных случаях с учетом штрафного времени) или по количеству набранных очков.

© «Вечерние ведомости»

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