Пермь: новости дня
17:58 | 27.12.2019
Спортсмены из Прикамья вошли в состав сборной России по лыжному ориентированию
По итогам семидневных соревнований 10 пермских спортсменов вошли в состав сборной Российской Федерации по лыжному ориентированию. Они будут представлять страну на крупных международных соревнованиях. Ближайшие из них пройдут в феврале в Латвии: кубок мира, первенство мира и первенство Европы по спортивному ориентированию.
Владислав Киселев, Эдуард Хренников, Татьяна Оборина, Ксения Терехова будут бороться за кубок мира по лыжному ориентированию. Иван Костин, Варвара Ермолаева выступят на первенстве мира по лыжному ориентированию. Юля Хренникова, Валерия Саранина, Елизавета Бараева, Егор Сопов станут участниками первенства Европы.
Абсолютной чемпионкой соревнований в Златоусте в возрастной группе «Девушки до 18 лет» стала Юлия Хренникова. Она принесла в копилку пермской сборной 6 золотых медалей и 1 бронзовую.
Два «золота» и одно «серебро» завоевал Эдуард Хренников – известный в России и мире ориентировщик. В его копилке побед – четыре кубка мира по ориентированию. Эдуарда сравнивают с легендой мирового биатлона и его ровесником – Уле Эйнаром Бьерндаленом.
Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу (дистанцию) через контрольные пункты (КП), расположенные на местности. Результаты определяются по времени прохождения дистанции (в определенных случаях с учетом штрафного времени) или по количеству набранных очков.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:50 | 27.12.2019
В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения молодого человека
18:12 | 27.12.2019
В Свердловской области ожидаются сильные осадки и метель
18:00 | 27.12.2019
В течение года 88 организаций дополнительного образования Свердловской области нарушили правила санитарии
17:43 | 27.12.2019
В Перми пройдет творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья
17:40 | 27.12.2019
Екатеринбургские ледовые городки проверила специальная комиссия
17:29 | 27.12.2019
800 школьников побывали на новогодней елке главы Перми
17:16 | 27.12.2019
Специалисты завода-изготовителя выясняют причину неполадки правого заднего фонаря трамвая «Лев»
17:16 | 27.12.2019
Мэр Екатеринбурга поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
17:01 | 27.12.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на Рождественские встречи
17:00 | 27.12.2019
В Екатеринбурге директор турфирмы получил реальный срок
16:32 | 27.12.2019
В Верхней Пышме «зажгли» медную ёлку
16:12 | 27.12.2019
В столице Урала начались предновогодние пробки
15:51 | 27.12.2019
Свердловская прокуратура проверила колонию в Каменске-Уральском
15:22 | 27.12.2019
В Серове Надеждинский металлургический завод запустил самую энергоэффективную электростанцию на Урале
15:10 | 27.12.2019
Расчет стоимости страхования КАСКО в банке Тинькофф-онлайн: преимущества, способы, варианты
15:07 | 27.12.2019
В 2020 году через портал Госуслуг можно будет подать документы в вуз
15:01 | 27.12.2019
Глава столицы Урала выделил деньги на бесплатное школьное питание
15:00 | 27.12.2019
Ледовый городок на площади у ДК Солдатова в Перми открыт для гостей
14:35 | 27.12.2019
Стало известно имя директора новой школы в Екатеринбурге
14:21 | 27.12.2019
Энергетики «Т Плюс» и «ПСК» перед новогодними праздниками повышают надежность теплоснабжения жителей
13:45 | 27.12.2019
На Урале 73-летнего пенсионера обвиняют в педофилии
13:33 | 27.12.2019
В Свердловской области черные лесорубы вырубили сосен на сумму более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело
13:09 | 27.12.2019
Правительство Свердловской области планирует взять кредит на покрытие дефицита бюджета
12:53 | 27.12.2019
В новогоднюю ночь в Перми будет перекрыт ряд центральных улиц
12:23 | 27.12.2019
В Нижнем Тагиле горела квартира в многоэтажке
12:18 | 27.12.2019
В выходные в Перми похолодает
12:04 | 27.12.2019
На «трассе смерти» в Свердловской области в ДТП погиб один человек
11:43 | 27.12.2019
В Екатеринбурге осужден экс-сотрудник «Билайна», продавший данные о разговорах абонентов
11:21 | 27.12.2019
В Первоуральске у предпринимателя арестовали автомобиль