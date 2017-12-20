В Перми пройдет творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья

17:43 | 27.12.2019

С 9 по 31 января состоится общегородской фестиваль-конкурс детского творчества для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Чудо-дети». К участию приглашаются воспитанники детских садов от 5 до 7 лет.



Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, конкурс организуют и проводят детский сад «Совушка» (структурное подразделение гимназии №31) и детский сад №360. В рамках фестиваля-конкурса дети смогут реализоваться по восьми направлениям: изобразительная деятельность, художественное слово, спорт, познавательная деятельность, конструирование, танец, музыка, ручной труд. Программа мероприятия включает в себя три этапа: домашнее задание, творческая презентация выбранного направления, выполнение определенного задания в режиме реального времени. На протяжении каждого этапа с детьми будет проводиться индивидуальная предварительная работа по рекомендациям, которые получат сопровождающие их педагоги.



По итогам фестиваля все ребята получат сертификаты и памятные призы. Лучшие номера и работы детей будут включены в гала-концерт.



Фестиваль-конкурс проводится с целью выявления и поддержки юных дарований среди детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, расширения образовательного пространства для детей с ОВЗ. Заявки на участие принимаются до 31 декабря на адрес электронной почты: chudodetiperm@yandex.ru.

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