Специалисты завода-изготовителя выясняют причину неполадки правого заднего фонаря трамвая «Лев»

17:16 | 27.12.2019

В рамках гарантийного обслуживания согласно заключенному контракту специалисты ООО «ПК Транспортные системы» работают над устранением неполадки с правым задним фонарем в новом пермском трамвае.



Как поясняют специалисты технической службы, само оборудование трамвая «Лев» работоспособно, однако на линии периодически происходит сбой в программном обеспечении. На текущий момент выясняются причины неполадки для ее дальнейшего устранения. Подчеркнем, что техническое сопровождение производится в рамках гарантийных обязательств завода-изготовителя.



Одновременно с техническим обслуживанием завтра, 28 декабря, трамвай будет украшен новогодней иллюминацией. Также праздничный вид обретет трамвай «Львенок».

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