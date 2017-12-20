В 2020 году через портал Госуслуг можно будет подать документы в вуз

15:07 | 27.12.2019

Более 100 млн пользователей зарегистрировались на портале Госуслуг в России в 2019 году, сообщил на заседании Государственного совета при президенте России Владимире Путине заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов. По его словам, за 10-летний период реализации программы более чем в два раза увеличилось количество оказанных услуг и почти в три раза вырос объем платежей через Единый портал.



По словам Максима Акимова, сейчас 25% процентов госуслуг оказывается в цифровом виде, при этом за год прирост по этому показателю составил 5%. «Наша цель – перевести 90% взаимодействия граждан и бизнеса с государством в режим онлайн», – говорит заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов.



В 2019 году на портале госуслуг начал работу новый сервис - помощник ОСАГО для оформления европротокола (упрощенной процедуры оформления ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции). Также сейчас в рамках Госуслуг реализуется электронное удостоверение личности гражданина и соответствующего цифрового приложения, которое будет запущено в 2020 году. В следующем году планируется запустить еще четыре таких сервиса – исполнительное производство, трудовые отношения онлайн, социальная поддержка онлайн и поступление в вуз.



Как сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, по сравнению с 2018 годом в этом году объем заявлений в регионе на получение услуг в электронной форме увеличился почти вдвое - на 91%. В 2018 году получено 2,7 млн заявлений, за 3 квартала 2019 г. - 5,27 млн заявлений.



Количество получателей услуг в электронной форме в Пермском крае, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (портале Госуслуг), составляет уже более 1,7 млн человек. В 2018 в ЕСИА было зарегистрировано 1,3 млн человек.



За три квартала 2019 года объем заявлений в электронной форме на предоставление региональных и муниципальных услуг Пермского края составил 22% от общего количества заявлений на предоставление услуг.



Наиболее активно в электронной форме граждане пользуются услугами по записи к врачу (портал kvrachu, 85,5 % от общего объема электронных услуг), получению информации об успеваемости учащихся (12 %) и информированию о положении на рынке труда (0,6%).



В 2020 году в регионе запланирован запуск Портала услуг и сервисов Пермского края. Портал совместит услуги и сервисы, доступные жителям края в едином интерфейсе с удобным поиском. Речь идет о таких сервисах как k-vrachu.ru, электронная пермская образовательная система (ЭПОС) и других. На сайте можно будет подать заявление и получить в электронной форме результаты оказания услуг в сферах образования, здравоохранения, строительства, транспорта по тем услугам, которые ранее не были переведены в электронную форму.



В дальнейшем Портал услуг и сервисов, МФЦ и ведомственные информационные системы будут объединены в единую экосистему в рамках Единой централизованной сервисной платформы услуг Пермского края.

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