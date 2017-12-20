Ледовый городок на площади у ДК Солдатова в Перми открыт для гостей

15:00 | 27.12.2019

В Свердловском районе Перми ледовый городок на площади перед ДК Солдатова посвящен 180-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского. Здесь залит мини-каток «Лебединое озеро». Также ледовый городок открыт на улице Бригадирской, 2, работает каток на улице Нейвинской, 14.



Мини-каток на площади у ДК Солдатова стал одним из элементов ледового городка, который состоит из входной группы, двух горок, тематических объектов, лабиринта. Все элементы получили световое оформление. Фонтаны украшены светодиодными гирляндами, а две живые ели – светодиодными снежинками. В новогоднюю ночь в ледовом городке с 01:00 до 03:00 будет играть музыка. Посетители городка услышат композиции из мультфильмов, любимые новогодние песни.



В ледовом городке на улице Бригадирской, 2 с 01:00 до 03:00 пройдет массовое новогоднее гуляние с Дедом Морозом и Снегурочкой, состоятся выступления творческих коллективов. На улице Нейвинской, 14 можно будет покататься на катке. Вход свободный, праздничная программа запланирована с 01:00 до 03:00



Кроме того, 29 декабря в 18:00 при благоприятных погодных условиях запланировано открытие катка у памятника «Миг на взлете». Здесь для пермяков и гостей города предусмотрен бесплатный выход на лед, будет работать прокат коньков.

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