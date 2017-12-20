Пермь: новости дня
15:00 | 27.12.2019
Ледовый городок на площади у ДК Солдатова в Перми открыт для гостей
Мини-каток на площади у ДК Солдатова стал одним из элементов ледового городка, который состоит из входной группы, двух горок, тематических объектов, лабиринта. Все элементы получили световое оформление. Фонтаны украшены светодиодными гирляндами, а две живые ели – светодиодными снежинками. В новогоднюю ночь в ледовом городке с 01:00 до 03:00 будет играть музыка. Посетители городка услышат композиции из мультфильмов, любимые новогодние песни.
В ледовом городке на улице Бригадирской, 2 с 01:00 до 03:00 пройдет массовое новогоднее гуляние с Дедом Морозом и Снегурочкой, состоятся выступления творческих коллективов. На улице Нейвинской, 14 можно будет покататься на катке. Вход свободный, праздничная программа запланирована с 01:00 до 03:00
Кроме того, 29 декабря в 18:00 при благоприятных погодных условиях запланировано открытие катка у памятника «Миг на взлете». Здесь для пермяков и гостей города предусмотрен бесплатный выход на лед, будет работать прокат коньков.
© «Вечерние ведомости»
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