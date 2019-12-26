Энергетики «Т Плюс» и «ПСК» перед новогодними праздниками повышают надежность теплоснабжения жителей

14:21 | 27.12.2019

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» провели ремонтные работы на теплосети на улице Встречной (Дзержинский район Перми). Энергетики заменили поврежденный участок тепломагистрали диаметром 600 мм. Мероприятия необходимы для надежного теплоснабжения микрорайонов Парковый, Заостровка и Кондратово.



Ремонтные работы завершены, в настоящее время все потребители снабжаются отоплением и горячей водой в штатном режиме.



«Энергокомпании было важно провести комплекс подготовительных мероприятий на теплосетях перед новогодними праздниками, чтобы встретить похолодание во всеоружии, - отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко. – Батареи немного остынут, и напор горячей воды будет чуть снижен, однако в результате мы обеспечим надежную подачу тепла горожанам даже с учетом возможных морозов в конце декабря – начале января».



Ресурсоснабжающая организация приносит извинения жителям за временный дискомфорт и напоминает, что по вопросам теплоснабжения жители могут обращаться на горячую линию по тел. (342) 243-72-99.

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