До конца года в 20 больниц и поликлиник Прикамья поставят новое медоборудование

12:58 | 27.12.2019

Власти Прикамья подвели итоги двух совместных закупок на поставку комплексов суточного мониторинга ЭКГ и артериального давления. Победителем признано ООО «Лаборатория искусственного интеллекта». Компания должна будет поставить 20 систем суточного (холтеровского) мониторинга ЭКГ с 199 регистраторами и 43 системы суточного мониторинга артериального давления.



Оборудование позволит повысить выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы, ускорить лечение и, в последствии, сократить смертность от этих патологий. Согласно нацпроекту «Здравоохранение», инициированному президентом России Владимиром Путиным, смертность от инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения к 2022 году должна сократиться на 27,9%. Сейчас от этих заболеваний ежегодно в Прикамье умирает почти 4 тысячи человек, предпринимаемые меры должны помочь сократить этот показатель до 3094 человек к 2022 году.



Закупаемое медицинское оборудование предназначено для непрерывного наблюдения за работой сердечно-сосудистой системы в течение суток и более. Диагностика позволяет оценить функциональную деятельность сердца в условиях привычного образа жизни, эмоциональной и физической активности, а также в период сна и покоя.



Новые суточные мониторы должны быть поставлены до конца текущего года в 20 учреждений здравоохранения Прикамья, в том числе в больницы и поликлиники городов Пермь, Краснокамск, Кунгур, Соликамск, Чайковский, Чусовой, Оса, Чернушка, Березники, Лысьва и Кудымкар. Общая начальная максимальная цена контрактов составляет 28,7 млн рублей.

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