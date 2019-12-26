Пермь: новости дня
12:53 | 27.12.2019
В новогоднюю ночь в Перми будет перекрыт ряд центральных улиц
Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства, для обеспечения безопасности дорожного движения на время подготовки и проведения новогодних мероприятий будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 22:00 30 декабря до 05:00 1 января на участке улицы Петропавловской от улицы Попова до улицы Куйбышева, на улице Ленина от улицы Крисанова до улицы Куйбышева, улице Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской.
В новогоднюю ночь в связи с проведением праздничных мероприятий с 22:00 31 декабря до 05:00 1 января будет полностью перекрыто движение всех видов транспорта на участке улицы Ленина от улицы Крисанова до улицы Куйбышева, на участке улицы Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской и на участке улицы Попова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской.
В случае большого скопления пешеходов и транспорта будет временно прекращено движение всех видов транспорта с 23:00 31 декабря до 04:30 1 января по улице Петропавловской на участке от улицы Попова до улицы Осинской и по нечетной стороне улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Петропавловской.
На период проведения пиротехнического шоу будет перекрыто движение транспорта с 23:45 31 декабря до 00:15 1 января, а также с 01:45 до 02:15 1 января по улице Петропавловской от улицы Крисанова до улицы Попова, а также по улице Попова от улицы Петропавловской до улицы Монастырской.
Водители автотранспорта смогут двигаться по прилегающим улицам – Екатерининской, Луначарского, Монастырской и Окулова.
Напоминаем, пермяки, желающие приехать на городскую эспланаду на общественном транспорте, могут это сделать по расписанию буднего дня. А с 01:00 до 04:00 отдельные маршруты начнут осуществлять перевозку пассажиров по праздничному расписанию. На линию выйдут 8 автобусных и 3 трамвайных маршрута. Проезд на них в новогоднюю ночь будет бесплатным.
Пассажирам общественного транспорта необходимо быть внимательнее и выбирать маршрут следования заранее. Актуальное расписание и движение общественного транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» http://www.gortransperm.ru/. Также для удобства пассажиров в ближайшее время на сайте МКУ «Гортранс» заработает специальная новогодняя вкладка «Новый год 2020», в которой можно будет найти всю необходимую информацию о работе общественного транспорта в праздничную ночь и новогодние каникулы.
© «Вечерние ведомости»
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