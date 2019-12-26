В Перми выявлено больше всего незаконных объектов возле теплосетей «Т Плюс»

12:46 | 27.12.2019

В ходе предновогодних рейдов энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» выявили в Перми 712 незаконных сооружений в охранных зонах тепловых сетей. Это наибольшее число самовольных построек, возведенных в опасной близости от теплосетей среди городов присутствия «Т Плюс». Например, в Ижевске таких «самостроев» в 1,5 раза меньше – 464, в Кирове – 403.



Как показывает статистика, наиболее распространенный тип «самостроя» – автомобильные парковки, их 1782. Следом идут детские площадки (656) и заборы (451). Так, в Перми выявлены детские песочницы и баскетбольная площадка, под которыми располагаются тепломагистрали и тепловые камеры, что является грубым нарушением.



Всего ПАО «Т Плюс» в ходе рейдов выявило 5196 незаконных сооружений в охранных зонах тепловых сетей в 35 городах своего присутствия. Материалы по каждому объекту направлены в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. На основании этих данных ведомства вынесут владельцам «самостроев» предписания об устранении нарушений и ликвидации объектов.



Энергетики напоминают: размещение незаконных объектов в охранных зонах теплосетей (3 метра по обеим сторонам трассы) запрещено Строительными нормами и правилами. Сооружения создают дополнительную нагрузку на грунт, в котором проложена труба. Это ведет к более быстрому износу тепловой сети и может стать причиной порывов и протечек. Они грозят не только перерывами в теплоснабжении, но и провалами грунта, что может стать причиной несчастных случаев.



«Т Плюс» в течение зимы проведет повторные рейды по объектам, чтобы убедиться в их ликвидации.



Тех, кому известно о незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей, энергетики просят сообщить по телефону call-центра «Пермской сетевой компании»: (342) 243-72-99.

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