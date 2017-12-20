75 семей бывшего долгостроя на ул. Автозаводской, 80а в Перми получают ключи

18:21 | 26.12.2019

Проблемный объект на ул. Автозаводской, 80а (вторая очередь ЖК «Соловьи») в Перми введен в эксплуатацию. Ключи от долгожданных квартир получают 75 семей. Строительство трехэтажного дома началось в 2016 году. Сдача дома планировалась на четвертый квартал прошлого года, однако застройщик неоднократно переносил дату передачи квартир жильцам.



На протяжении года Инспекция государственного надзора вела работу с застройщиком, направленную на достройку дома. Дважды ИГСН привлекала девелопера к административной ответственности. В результате строительство дома было завершено.



Напомним, теперь восстановлением прав обманутых дольщиков занимается федеральный Фонд по защите прав дольщиков. Всего в Фонд отправлены ходатайства о восстановлении прав дольщиков 39 проблемных объектов Пермского края. Ведомство должно принять решение по каждому из них.



В 2019 году в Пермском крае введено в эксплуатацию четыре проблемных объекта: с. Фролы, ул. Весенняя, 16, г. Чайковский, ул. Декабристов, 6, г. Березники, ул. Набережная, 53 и г. Пермь, ул. Автозаводская, 80а. Более 500 семей смогли въехать в новые квартиры. Дом по ул. Челюскинцев, 23 сейчас проходит итоговую проверку Госстройнадзора и также будет введен до конца года. Получения ключей ожидают 112 семей.



Ранее в 2017-2018 году в эксплуатацию удалось ввести 9 проблемных домов общей площадью 117,7 тыс. квадратных метров, 1118 семей смогли заехать в свои квартиры.



При нарушении жилищных прав или интересов участников строительства граждане могут обратиться в Управление по реализации жилищных программ Пермского края при минстрое. Адрес учреждения: ул. Попова, 23, каб. 305. Тел: 2580072. Кроме того, в министерстве осуществляется прием граждан по предварительной записи. Телефон для справок: 8 (342) 253 73 01.

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