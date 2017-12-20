Пермь: новости дня
17:58 | 26.12.2019
В Перми определены лидеры и аутсайдеры по уборке дворов среди управляющих организаций
Всего городской административно-технической инспекцией с начала ноября было проверено 18432 объекта, на 4470 из них выявлены нарушения. Направлено более 2 тысяч уведомлений об устранении нарушений в адрес управляющих организаций. Большинство нарушений устраняется оперативно, УК и ТСЖ отчитываются по результатам. Главная цель инспекторов – навести порядок во дворах, а не выписать большое количество штрафов.
Зимой управляющие организации обязаны убирать придомовые территории от снега, подсыпать песком пешеходные зоны, ступени лестниц, проводить обработку противогололедным материалом. Особое внимание должно уделяться очистке кровель от снега, наледи и сосулек.
Так, специалисты АТИ ежедневно обследуют придомовые территории, фиксируют нарушения. В адрес нерадивых управляющих организаций направляются уведомления об устранении нарушений. В основном нарекания вызывает уборка территорий от снега и льда, содержание кровель.
В результате проверок были выявлены управляющие компании с наибольшим числом нарушений. В Дзержинском районе это УК «Старт», «Территория качества», «Сторм», «Технологии Энергосбережения». В управляющие организации направлены уведомления о необходимости устранения замечаний. В Индустриальном районе всего одна компания с наибольшим числом нарушений – УК «Профи-Дом». В Мотовилихинском районе больше всего нареканий у инспекторов было к управляющим компаниям «Код», «Мастер Пермского Края», «НЭКСТ», «Лидерство».
В Кировском районе среди аутсайдеров названы управляющие организации «Аквамарин», «Заречная управляющая компания», «Домовладение». В Ленинском это УК «Центр», «Самоуправление», «Качество жизни», «Тихий двор», «Идеальная Компания». В Свердловском районе больше всего нарушений допустили УК «Моторостроитель», «Два», «Территория партнерства», «Экском». В Орджоникидзевском районе больше всех нареканий вызвали УК «АктивФинансГруп», «Горизонт филиал Кислотные дачи», «РЭП-Прикамье» и «Ликас».
Наименьшее количество нарушений в Дзержинском районе допустили УК «ДСТ Приоритет» и «Техноресурс плюс». В Индустриальном районе сразу несколько «хорошистов»: УК «Жилстандарт-П», «Омега», «Монолит», «Домстрой», «ДомМастер», «МаксКом», «Пермская дорожно-строительная компания». В Кировском районе меньше всего нареканий инспекторов вызвали УК «ЮКОМ», «ЖКХ Кировский», «СантехКомфорт». В Ленинском районе сотрудники инспекции отметили работу УК «Победа», «СКВ-Успех», муниципальной УК «Городское тепловое и коммунальное хозяйство», в Мотовилихе – УК «Профи-М», «Пермкоммуналсервис», «ТехКомфорт», в Орджоникидзевском – УК «Головановская жилищная служба», «Жилищно-коммунальные услуги», «Жилищный комплекс». В Свердловском районе меньше всего нарушений зафиксировано у УК «Платина-К», «Профиградсервис», «УралВид», «Прикамье».
Как отмечают в городской административно-технической инспекции, если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить сначала в диспетчерскую управляющей компании или ТСЖ, если реакции не последовало, то в отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации своего района. Также с жалобами на работу управляющих организаций можно обращаться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
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